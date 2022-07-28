2022 TFF Plaj Futbolu Karadeniz Etabı 19 Mayıs ilçesinde yapılacak

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"4. 2022 TFF Plaj Futbolu Karadeniz Etabı" 2931 Temmuz tarihleri arasında Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilecek.

"4. TFF Plaj Futbolu Karadeniz Etabı"na bu yıl 19 Mayıs Belediyesi ev sahipliği yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) öncülüğünde, 19 Mayıs Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde 19 Mayıs Kumcağız Mahallesi sahilinde düzenlenecek organizasyon sonunda şampiyon olan takım, Alanya’da gerçekleştirilecek olan TFF Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.

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