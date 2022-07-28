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Samsun'un Bafra ilçesinde 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

'Yağma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan U.E., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Altınyaprak Mahallesi’nde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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