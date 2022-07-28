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Türkiye'nin ilk hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüsleri Samsun’da 10 dakikada şarj olan otobüsler 90 km yol yapıyor

İHA

Türkiye'nin ilk hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüsleri Samsun’da 10 dakikada şarj olan otobüsler 90 km yol yapıyor

Türkiye’de ilk olan ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum pilli elektrikli otobüsler Samsun caddelerinde boy gösterdi. Hem ekonomik hem de çevre dostu olan elektrikli otobüsler, test sürüşleri tamamlandığında vatandaşlara ulaşım hizmeti verecek.
Samsun’da toplu ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'de ilk kez Samsun'da hizmet vermeye başlayacak yerli ve milli üretim elektrikli otobüsler ilk test sürüşünü gerçekleştirerek ulaşımda yeni bir dönemin kapısını araladı. Elektrikli otobüsler belirli bir süre TekkeköyÇarşamba Havalimanı güzergahında test sürüşü yaptıktan sonra yolcu taşımacılığına başlayacak. Otobüsler, Samsun cadde ve sokaklarında eskort öncülüğünde periyodik olarak deneme sürüşlerini gerçekleştiriyorlar.

10 dakikalık şarjla 90 km yol yapıyor
“Geleceğin Şehri Samsun” sloganı ile beraber akıllı şehircilik konusunda yatırımları sürdürmeye devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, hızlı şarjlı elektrikli otobüsler bugün ilk test sürüşü gerçekleşti. 10 dakikada şarj edilen otobüs, o şarjla yaklaşık 90 km yol kat etti. Ayrıca ultra hızlı şarj istasyonları Türkiye’de bu otobüslerle birlikte ilk kez kullanılıyor.

Fosil yakıtlı otobüs filosunun elektrikli otobüse dönüşümü hedefleniyor
Proje dahilinde ilk etapta 3 hızlı şarj istasyonu yapıldı. Devamında ise 3 tane olmak üzere 6 adet hızlı şarj istasyonuna ulaşılarak şehrin tümüne hizmet verebilecek bir şarj altyapısını da hayata geçirilmiş olunacak. Elektrikli otobüslerin lastik tekerlekli fosil yakıtlı otobüslere göre işletme maliyetlerinde yüzde 80 tasarruf sağlaması bekleniyor. Projenin devamında mevcut fosil yakıtlı otobüs filosunun elektrikli otobüslere dönüşümü hedefleniyor.
İlk etapta toplam 20 adet olarak kullanıma başlanılacak hızlı şarjlı elektrikli otobüslerin raylı sistem ulaşım maliyetinden 12 kat daha ucuz olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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