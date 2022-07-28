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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAPIKAYAFEST’in resmi açılış töreni yapıldı

İHA

KAPIKAYAFEST’in resmi açılış töreni yapıldı

Bafra Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali”nin(KAPIKAYAFEST) resmi açılış töreni yapıldı.
Törene Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ünal Yavuz, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.
Festivalin 2. gününde festival alanında bulunan kamp alanı misafirlerin yoğun akına uğradı. Kamp alanında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de sıkı güvenlik önlemleri aldı. Açılış öncesi lise öğrencilerince yapılan maket uçak uçuşu gösterisi büyük ilgi gördü.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç açılış konuşmasında yaptı. Kılıç, “Pandemiden dolayı iki yıldır yapamadığımız festivalimizin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en önemli festivaline ev sahipliği yapıyoruz. Kapıkaya Festivalimizin asıl çıkış noktası, yamaç paraşüt olmakla birlikte aynı zaman da su sporları, dağ yürüyüşleri gibi birçok etkinliği de içinde barındırıyor. Festivalimizde çok önemli etkinlikleri peş peşe yapıyoruz. Bine yakın çadırımız şuan kurulu, dışardan Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen misafirlerimiz var” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, “Bafra’da gerçekleştirilen böylesi bir değerdeki festivalin Samsun’un tüm paydaşları için önem taşıdığına inanıyoruz. Samsun’umuzun tanıtımında KAPIKAYFEST önemli bir rol üstlenmiş durumda” diye konuştu.
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, “Bafra Kızılırmak Kuş Cenneti gibi dünya çapında bir değere sahip olması yanında, Kapıkaya gibi, İkiztepe gibi kültür varlıklarına da sahiptir” diyerek gelen misafirlere ve katılımcılara teşekkür etti.
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise “Allah gerekten Bafra’mıza Samsun’umuza bereketli topraklar vermiş, güzel su kaynakları vermiş, güzel bir coğrafya ve doğa ortamı vermiş. Pandemiden sonra insanımız gerçekten sıkıldı bunaldı. 2019 yılında burada çok güzel faaliyetlerin olduğunu ben geldiğimde öğrendim. Ben geldiğimde iki yıl sabretmek durumunda kaldık sizlerle birlikte. İnşallah bu faaliyetlerimiz artarak büyüyerek katılım ve nitelikli olarak fazlalaştırmak suretiyle inşallah gelişecektir. Ben bu vesileyle katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarından sonra protokol seyir terası, su sporları ve yamaç paraşütü alanlarını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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