Çayır tırtılında mücadele zamanı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, çayır tırtılı zararlısı ile mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Çayır Tırtılı, ergeninin kanatları üzerinde beyaz sarı renkli çizgi ve lekeler olan açık kahverenginde bir kelebek. Zararlının 5 larva dönemi var. Bitkilere zarar veren çayır tırtılı ile mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Çayır tırtılı, polifak bir zararlıdır. 40 familyaya ait 150'den fazla bitki türüne zarar verebilir. Çarşamba Bafra ve Vezirköprü Ovaları ile tarımsal potansiyeli yüksek ilimizde zararlının ilk tespit noktasında gerekli tedbirlerin alınması zorunludur” dedi.

Sağlam ayrıca, “Sonbaharda tarlaların derin sürülmesi gerektiği, böylelikle toprakta bulunan kokonların bir kısmının derine düşmesi ve bir kısım kokonların ise toprak yüzünde kalarak kuşlara yem olmasının veya kış soğuklarından etkilenerek zarar görmesinin sağlanabilir. İlkbaharda yabancı ot mücadelesi yapılmasıyla yabancı otlara bırakılmış yumurta ve larvaların da yok edilmiş olacaktır. Kültür bitkilerinde de yabancı ot mücadelesinin aynı faydayı sağlayacağını düşünüyoruz. Yonca, üçgül gibi yem bitkilerinin erken biçilmesinin popülasyonun kırılması açısından önemlidir. Teknik talimata göre bir bitkide 3 5 adet ve metrekarede 20 adet larva saptandığında mücadeleye başlanması gerekir ve mücadelenin en geç 3. dönem larvasına karşı yapılması gerekip 4 ve 5 dönem larva mücadelesinde başarı zorlaşır" diye konuştu.

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