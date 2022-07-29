Samsun’da 7 milyar TL’lik 47 proje

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’daki yatırımlarının toplam maliyeti 6 milyar 649 milyon 261 bin 728 TL.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’da 44’ü tarım, 3’ü hizmet olmak üzere 47 projesinin toplam tutarı 6 milyar 649 milyon 261 bin 728 TL. Projelerin 26’sının yapımına devam ediliyor, 1 proje de ise ihale aşamasına gelindi.



7 bin 693 dekar zirai alanın sulanmasına hizmet edecek

19 Mayıs Barajı Sulaması Projesi’nin toplam maliyeti 549 milyon 764 bin TL. 2020 yılında başlanılan projenin şu ana kadar yüzde 29’u tamamlandı. 7 bin 693 dekar alanın sulanacağı proje dahilinde 19 Mayıs Barajı tamamlandı ve işe ait uygulama projeleri hazırlandı. Proje, 7 bin 693 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek. Muhtelif cins ve çaplarda yaklaşık 106 km boru döşendi. Kamulaştırma işlemleri, işletme bakım yolu, sanat yapısı ve boru montaj imalatları devam ise devam ediyor.



Denize çıkış yapıları için 855 bin ton taş kullanıldı

Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı Projesi’ne bağlı 139 milyon 603 bin TL proje bedelli Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları ve Sol Sahil Drenajı 2. Kısım Projesi’nin yüzde 64’ü tamamladı. 2 ilçedeki 148 mahalleye faydası olacak projenin sol sahilde 3 adet, sağ sahilde 6 adet denize çıkış yapısı, yetersiz kapasitedeki menfezlerin ve uygunsuz büzlü geçişlerin kaldırılarak/yıkılarak yerlerine menfez veya köprü yapılacak. 3 adet denize çıkış yapısı tamamlandı. 2 adet denize çıkış yapısında çalışmalar devam ediyor. Şimdiye kadar muhtelif kategorilerde toplam 855 bin ton taş kullanıldı. Proje çerçevesinde toplam 9 adet denize çıkış yapısı yapılacak.



Asarcık Armutlu Göleti

Yapımı devam eden işlerden Asarcık Armutlu Göleti’nin proje bedeli 58 milyon589 bin TL. Yüzde 20’si tamamlanan gölün temelden yüksekliği 36 metre, hacmi ise 0,73 m3. 3 bin 600 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek göletin gövde sıyırma ve dolu savak 1. kademe ile dip savak kazıları tamamlandı. Cebri boru imalatları yapıldı. Ulaşım ve rölekasyon kazıları devam ediyor.



938 milyon TL değerindeki 3 proje tasfiye edildi

395 milyon 826 bin TL proje bedelli Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım Projesi, 307 milyon 681 bin TL proje bedelli Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı Projesi’ne bağlı Çarşamba Ovası Sağ Sahil Yüzeysel Drenajı ile 2 m Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İkmali işi ile 236 milyon 217 bin TL proje bedelli 19 Mayıs Barajı İçmesuyu İsale Hattı İkmali işinin de 4735 sayılı Kanun’un geçici 6. maddesine istinaden tasfiye talebi üzerine bölge müdürlük oluru ile sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

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