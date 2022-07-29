Uzmanından KPSS için tüyolar

Uzm. Klnk. Psk. Enise Öziç, “KPSS’ye sayılı günler kala psikolojinizi güçlendirmek için önlemler almanız oldukça önemli” dedi.

Liv Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi Psikoloji Kliniği’nden Uzm. Klnk. Psk. Enise Öziç, 31 Temmuz günü KPSS’ye (Kamu Personel Seçme Sınavı) girecek adaylar için önerilerde bulundu. Uzm. Klnk. Psk. Enise Öziç, sınav kaygısı ile baş ederken aklımızdan geçen olumsuz düşünceler yerine olumlu düşünceler bulmaya çalışmamız gerektiğini vurguladı.

Uzm. Klnk. Psk. Enise Öziç, KPSS’ye sayılı günler kala psikolojinizi güçlendirmek için bazı önerilerini şöyle sıraladı:

“Bol bol yürüyün: Bilimsel çalışmalar özellikle yürüyüşlerin antidepresan etkisi değerinde olduğunu vurgulamaktadır.

Diyafram nefesi öğrenin: Düzenli uygulanan diyafram nefesi, bedendeki stres hormonlarının dengelenmesene destek sağlamakla birlikte konsantrasyon gücünü de artırmaktadır.

Su: Ağzınızı muhakkak ıslak tutun. Ağız kuruluğu beyinde tehlike sinyalini tetikleyebilir ve stres hormonlarını devreye sokabilir.

Telkin: Kendinizle olumlu konuşun. Gelecek ile ilgili düşünceler/kaygılar aklınıza hücum ediyorsa ‘Bunu sonra düşüneceğim, şimdi soruma odaklanacağım, elimde geleni yapabilirim’ şeklinde olumlu düşüncelere izin verin.

Olumlu deneyimlerinizi aklınıza getirin: Duygusal beyin olumlu yaşam deneyimlerini hatırladığında da motivasyon oluşturur. Size iyi gelen başarılı deneyimlerinizi hatırlayın.”



Elinizdekileri uygulama vakti

Ne olursa olsun bir emek verildiğinden dolayı bireyin kendini tebrik etmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Klnk. Psk. Öziç, “Sonuç, sizin çaba gösterdiğiniz gerçeğini değiştiremez. Şimdi elinizdekileri uygulama vakti. Sınav sonrası sonuç olumlu da olsa, olumsuz da hayatınız devam edecek. Hayatınızı güzelleştirmenin sınav dışında birçok yolu var ancak bunu görebilmek önemli. Sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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