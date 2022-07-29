Tekkeköy Belediyesi yol ağını güçlendiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekkeköy Belediyesi yol ağını güçlendiriyor

İHA

Tekkeköy Belediyesi yol ağını güçlendiriyor

– Tekkeköy Belediyesi mahallelerde yaptığı iyileştirme ve yeni yol açma çalışmalarıyla şehir içi ulaşımdaki konfor ve imkanları güçlendiriyor.
İlçedeki yol ağını genişletmek ve ulaşım konforunu en üst seviyelere çıkartmak adına Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Ovabaşı, Aşağıçinik, Gölceğiz, Çiftlik, Çay, Yeni Büyüklü ve Çayleyik Mahallelerinde başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Bu çerçevede ekipler tarafından yeni imar yolları açılarak alt ve üst yapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ovabaşı Mahallesi’nde yeni bir yolun daha genişletme, zemin sıkılaştırma ve altyapı işlemlerinin ardından emisyonlu asfalt çalışmaları tamamlandı. Çayleyik Mahallesi’nde de yeni açılan bir yolun genişletme ve zemin sıkılaştırma işlemleri tamamlanarak üst yapı çalışmalarının hazırlığı yapıldı.

İmar sorunları çözüldü yollar açılıyor
Aşağıçinik ve Yavuzlar Mahallelerinde de imar yolu açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. 80 yıllık yerleşimin olduğu Yavuzlar Mahallesi'nde yaşanan imar sorunları tamamen çözüldü. Akabinde imar yollarının açılmasına başlandı. Mahallede açılan imar yolları ile yeni yerleşim alanları oluşturulmaya devam ediyor.

Emisyonlu asfaltla konfor geliyor
İlçenin dört bir yanındaki köklü yol hamlelerinin bir diğeri de yine Ovabaşı ve Gölceğiz Mahallelerinde sürdürülüyor. Bu mahallelerde ve Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmayla Çiftlik Mahallesi’nde emisyonlu asfalt çalışmaları yapılıyor.

Ulaşım ağı güçlendiriliyor
Doğal afet durumlarında gerekli malzeme desteğini sağlayacak, ilçede bulunan AFAD deposunun etrafında araçların giriş çıkışını rahatlatacak gerekli çalışmalar da ekipler tarafından gerçekleştirildi. Tır ve ağır vasıtaların alana giriş ve çıkışında kullanılan yolların genişletilmesi, zemin sıkılaştırması ve elek altı malzeme serimin ardından emisyonlu sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Her geçen gün daha da büyüyen ilçede imarı, altyapısı ve doğalgaz çalışmaları tamamlanan Çay Mahallesi de çalışmalardan nasip aldı. Mahallede taş parke yol ve kaldırım çalışmaları yapılıyor. Ulaşım ağı farklı alanlardaki çalışmalarla güçlendiriliyor.

“Halkımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz"
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Halkımızın yaşam kalitesini artırmak, önlerindeki engelleri kaldırmak ve hizmetlerimizle buluşturmak için çalışmaya, üretmeye aralıksız devam ediyoruz. Özellikle ilçemizdeki yol ağını genişletmemizin yanında ulaşım konforunu en üst seviyelere çıkartmak için çalışmalarımızı programlarımız dahilinde sürdürüyoruz. Bu kapsamda tek bir vatandaşımızın dahi sunulan tüm hizmetlerden yararlanabilmesinin yanında yaşam konforundan mahrum kalmaması için büyük emek sarf ediyoruz. Özellikle ailemizin bir ferdi olarak gördüğümüz tek bir hanemizin bile doğalgaz alabilmesi için titizlikle imar yollarımızı açıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanından KPSS için tüyolar
YEREL HABERLER Uzmanından KPSS için tüyolar
Samsun’da 7 milyar TL’lik 47 proje
YEREL HABERLER Samsun’da 7 milyar TL’lik 47 proje
Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı
Bafra'da ayçiçeği tarlalarında tırtıl görüldü
YEREL HABERLER Bafra'da ayçiçeği tarlalarında tırtıl görüldü
Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı
Kablo hırsızlığı zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızlığı zanlısı yakalandı
Çayır tırtılında mücadele zamanı
YEREL HABERLER Çayır tırtılında mücadele zamanı
Atatürk Bulvarı hızla yenileniyor Tamamlanan yolun trafiğe açılacak
YEREL HABERLER Atatürk Bulvarı hızla yenileniyor Tamamlanan yolun ...
Samsun'da ekmeğe zam: 200 gram ekmek 4 TL
YEREL HABERLER Samsun'da ekmeğe zam: 200 gram ekmek 4 TL
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı Jandarma yaralı çocuğu sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı Jandarma yaralı ...
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
KAPIKAYAFEST’in resmi açılış töreni yapıldı
YEREL HABERLER KAPIKAYAFEST’in resmi açılış töreni yapıldı
Hepatit B'den aşı ile yüzde 100 korunma
YEREL HABERLER Hepatit B'den aşı ile yüzde 100 korunma
"Çıplak Ayak" Samsun'da sahnelendi
YEREL HABERLER "Çıplak Ayak" Samsun'da sahnelendi
29 yıl hapis cezası bulunan şahıs annesini hastaneye götürürken yakalandı
YEREL HABERLER 29 yıl hapis cezası bulunan şahıs annesini hastaneye ...
KAPIKAYAFEST’in resmi açılış töreni yapıldı
YEREL HABERLER KAPIKAYAFEST’in resmi açılış töreni yapıldı
Gurbetçi kadının altın kolyesini alıp kaçan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Gurbetçi kadının altın kolyesini alıp kaçan şahıs ...
Engellilere ücretsiz tatil imkanı
YEREL HABERLER Engellilere ücretsiz tatil imkanı
İlkadım Belediyesi çalışanlarına eğitim semineri Başkan Demirtaş: "Hizmet kalitesinde güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum"
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi çalışanlarına eğitim ...
Türkiye'nin ilk hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüsleri Samsun’da 10 dakikada şarj olan otobüsler 90 km yol yapıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk hızlı şarj özelliğine sahip ...
6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs ...
Samsun'da 26 yaşındaki genç anten kablosu ile asılı halde bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da 26 yaşındaki genç anten kablosu ile asılı ...
15 bin euroluk akülü araç bağışladı, 80 adet daha akülü araç sözü verdi
YEREL HABERLER 15 bin euroluk akülü araç bağışladı, 80 adet daha ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.