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Karadeniz’de en çok ihracat yapan 2. il Samsun Samsun ilk 6 ayda 673 milyon 990 bin dolarlık ihracat yaptı

İHA

2022 yılının ilk 6 ayında 673 milyon 990 bin dolarlık ihracat yapan Samsun, Karadeniz Bölgesi'nde en çok ihracat yapan 2. il olurken, ithalatta ise 4. sırada yer aldı.

Karadeniz’de en çok ihracat yapan 2. il Samsun Samsun ilk 6 ayda 673 milyon 990 bin dolarlık ihracat yaptı

2022 yılının ilk 6 ayında 673 milyon 990 bin dolarlık ihracat yapan Samsun, Karadeniz Bölgesi’nde en çok ihracat yapan 2. il olurken, ithalatta ise 4. sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret istatistikleri rakamlarını paylaştı. Verilere göre Türkiye’de haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 18,7, ithalat yüzde 39,7 arttı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan illerden Samsun’da haziran ayında ihracat 136,5 milyon dolar, ithalat 102,0 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tokat’ta haziran ayında ihracat 4,7 milyon dolar, ithalat 3,0 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Çorum’da haziran ayında ihracat 206,7 milyon dolar, ithalat 310,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Amasya’dan haziran ayında 13,1 milyon dolar ihracat, 4,3 milyon dolar ithalat yapıldı.

Karadeniz’de en çok ihracat yapan 2. il Samsun
18 il bulunan Karadeniz Bölgesi’nde 2022 yılının ilk 6 ayında en çok ihracat yapan il Çorum oldu. 938 milyon doların üstünde ihracat yapan Çorum’u, 673 milyon dolar ile Samsun takip etti. Samsun’u ise 480 milyon doların üzerinde ihracat yapan Trabzon takip etti. Karadeniz’deki diğer illerden Amasya 67 milyon, Artvin 31 milyon, Bolu 92 milyon, Giresun 165 milyon, Gümüşhane 39 milyon, Kastamonu 203 milyon, Ordu 146 milyon, Rize 109 milyon, Sinop 13 milyon, Tokat 21 milyon, Zonguldak 340 milyon, Bayburt 1 milyon, Bartın 15 milyon, Düzce 170 milyon ve Karabük 166 milyon Amerikan dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İthalat şampiyonu Çorum
İhracat rakamlarındaki başarısını ithalat rakamlarına da yansıtan Samsun, artı yönde eğilim gösterdi. Samsun’dan ilk 6 ayda 673 milyon 990 bin dolar ihracat, 561 milyon 619 bin dolar ithalat yapıldı. Karadeniz’de ilk 6 ayda en çok ithalat yapan il 1 milyar 274 milyon 144 bin dolar ile Çorum oldu. Çorum ve Samsun’un yanı sıra Amasya 24 milyon, Artvin 16 milyon, Bolu 103 milyon, Giresun 10 milyon, Gümüşhane 853 bin, Kastamonu 143 milyon, Ordu 33 milyon, Rize 44 milyon, Sinop 5 milyon, Tokat 12 milyon, Trabzon 120 milyon, Zonguldak 1 milyar 204 milyon 869 bin, Bayburt 20 milyon, Bartın 3 milyon, Karabük 667 milyon ve Düzce ise 140 milyon Amerikan dolarlık ithalat yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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