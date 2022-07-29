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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun ilk altı ayda 158 ülkeye ihracat yaptı

İHA

Samsun ilk altı ayda 158 ülkeye ihracat yaptı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un bu yılın ilk altı ayında 79 fasılda, 158 ülke ve beş serbest bölgeye 648 milyon 512 bin 333 dolar değerinde ihracat yaptığını söyledi.
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) özel ihracat sistemi verilerine göre yayımladığı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ilk altı ayında 628 milyon 45 bin 819 dolar ihracat gerçekleştiren Samsun’un bu yılın aynı döneminde 648 milyon 512 bin 33 dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. Samsun’un ilk altı ayda toplam 158 ülke ve beş serbest bölgeye ihracat yaptığını belirten Murzioğlu, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla Peru, ABD, Hollanda, Fas ve Rusya Federasyonu olduğunu, bu ülkeleri ise Almanya, Mısır, Gürcistan, Yemen ve Irak’ın takip ettiğini ifade etti. Murzioğlu ayrıca, Samsun’un, ilk altı yaptığı ihracatla Türkiye sıralamasında 19’uncu basamakta olduğunu vurguladı.

En fazla ihracat yapılan ürünler
2022 OcakHaziran döneminde Samsun ilinden en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da açıklamada bulunan Başkan Murzioğlu, “İlimizden ilk altı ayda en fazla ihracat yapılan beş kalem ürünlerin başında, ‘demir ve çelik’, ‘motorlu kara taşıtları’, ‘değirmencilik ürünleri’, ‘balıklar ve kabuklu hayvanlar’, ‘kazanlar, makinalar ve mekanik cihazlar’ geldi. Bunları ise, ‘demir veya çelikten eşya’, ‘elektrikli makine ve cihazlar’, ‘silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı’, ‘kauçuk ve kauçuktan eşya’ ile ‘yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler’ takip etti. Baktığımızda ilimizin ilk altı ayda 79 fasılda ihracat yaptığını görüyoruz. İhracatımız arttığı gibi ürün çeşidimiz ve ülke sayısı da artıyor. Bunlar ilimiz adına sevindirici gelişmeler” dedi.

“Canı gönülden tebrik ediyorum”
Samsun’un altı ayda yapmış olduğu ihracat rakamlarının, ihracat artış hızının devamı için umut verici olduğunu ifade eden Murzioğlu, “Öncelikle, her türlü zorluğa rağmen üretme hevesinden hiçbir şey kaybetmeyen, istihdam oluşturan, dünyanın dört bir yanına ihracat yaparak ülkemizin gücüne güç katan, hayatını bu uğurda adayan tüm müteşebbislerimizi ve Samsun’u gururlandıran firmalarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizim temel gayemiz Samsun’un sahip olduğu potansiyelin ekonomik kalkınmaya yüksek verimlilikle kanalize edilmesidir. Bu gaye doğrultusunda kaynaklarımızı doğru bir şekilde yöneterek üyelerimizin kapasitelerinin gelişmesine doğrudan ve dolaylı yoldan katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Biz bu şehrin çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini biliyoruz. Buradaki en önemli husus ise sürdürülebilir bir artış sağlanmasıdır. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da Samsun’un ihracat kapasitesinin geliştirilmesine katkı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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