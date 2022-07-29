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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ, Samsun ilçelerinin kültür varlıklarını belgeleyecek

İHA

OMÜ, Samsun ilçelerinin kültür varlıklarını belgeleyecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun’un Atakum ve İlkadım ilçelerinde kültür varlıkları belgeleyecek.
OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğr. Elemanı Dr. Michael Deniz Yılmaz başkanlığında, “Akalan Kalesi ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması” Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle başlatıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kendi şehrindeki kültür varlıklarıyla ilgili olarak şehrine sahip çıkacağı yeni araştırması OMÜ Rektörlüğü ve OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Dekanlığının destekleriyle sürdürülecek.
Araştırma, demir çağı yerleşimi olan Akalan Kalesi merkezli olmakla birlikte Samsun, Atakum ve İlkadım ilçelerinde bulunan arkeolojik kültür varlıklarının tespit ve belgelenmesine yönelik gerçekleştirilecek. OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ekip üyesi olarak katıldığı araştırmayla öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe dökme imkanı yakalayacak. Yüzey araştırması kapsamında Samsun’un Atakum ve İlkadım ilçelerinde kültür varlıklarının tespit ve belgelenmesinin yanı sıra önceden tespit ve tescil edilmiş kültür varlıklarında gerçekleştirilecek olan çalışmalar neticesinde mevcut durumları önceki çalışmalarla karşılaştırılarak tahribat durumları ve tahribatlarının ilerlemesi belgelenecek.

Akalan Kalesi
Samsun’un Atakum’da bulunan Akalan Kalesi’nde yapılan ilk arkeolojik kazılar 1906 yılında Müzei Hümâyun (İstanbul Arkeoloji Müzesi) adına Toduraki Makridi Bey tarafından gerçekleştirilmiş ve Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilen ilk arkeolojik kazı olmuştur. Bu tarihten sonraki süreçte ise sınırlı sayıdaki yüzey araştırmaları kapsamında da farklı araştırmacılar tarafından Akalan Kalesi belgelendi. Kale, 350’ye 70 metre ölçülerindeki alanı çevreleyen ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğa sahip surlarıyla ön plana çıkan demir çağına ait tahkimatlı bir yerleşim özelliği gösteriyor. İri taşlarla kiklopien tarzda örülmüş surları yer yer 5 metre yüksekliğe kadar korunmuş olmakla birlikte surlar 5580 derece arasında değişen eğimle inşa edildi. Yerleşimin Batı Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri arasındaki kültürel ve ticari ilişkileri ortaya koyan çanak çömlek bulguları sunması açısından da büyük önem ifa ediyor.

Arkeoloji eğitimi ve saha çalışmaları
Lisans ve lisansüstü düzeyde arkeoloji bölümünde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri pratiğe dayalı bir şekilde pekiştirmeleri için saha çalışmalarına katılmaları büyük önem taşıyor. Gerçekleştirilen araştırma, OMÜ Arkeoloji Bölümünün Samsun sınırları içinde kalan bir diğer araştırması olarak, OMÜ Arkeoloji Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerine öğrenme ve bilgilerini pekiştirmeleri için yeni bir çalışma alanı daha oluşturacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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