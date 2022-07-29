Samsun'un Bafra ilçesinde devam eden KAPIKAYFEST, adrenalin dolu yarışmalara sahne oluyor.

Bafra Belediyesi tarafından organize edilen 4.Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali(KAPIKAYFEST) devam ediyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç festival ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Festivalimizde bu yıl da büyük bir coşku yaşanıyor. Söz konusu coşkunun en çok yaşandığı alanlardan bir tanesi de su oyunları ve su sporları. Bu yıl etkinliklerimizin sayısını ve niteliğini de artırma gayretinde olduk. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi KAPIKAYFEST Baframızın tanıtımı noktasında oldukça önemli bir görev üstelenmiş durumda ve tüm katılımcılarca sahiplenip, desteklediği bir organizasyon” dedi.



Yelkenkanat Hedef Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri

Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun Türkiye ilk Yelkenkanat Hedef Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinin 3031 Temmuz tarihlerinde KAPIKAYFEST'te yapılacağını açıklayan Başkan Kılıç, “Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun koordinasyonunda gerçekleşen Yelkenkanat Hedef Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinin Türkiye’de ilk defa KAPIKAYFEST'te yapılacak olması bizler için gurur vesilesi. Milli takım seçmelerinin burada yapılacak olmasını önemsiyor ve destekliyoruz” diye konuştu.

Şampiyonada Kapıkaya uçuş alanında oluşturulan rampadan kalkan sporcular, hedef alanında belirlenen hedefe iniş yapacaklar. Merkeze en yakın inişi gerçekleştirenler en yüksek puanı alacak. Diğer sporcular mesafelerine göre puanlanacak.

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