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Kız isteme dönüşü kaza: Anne-oğul öldü, 3 yaralı

DHA

Kız isteme dönüşü kaza: Anne-oğul öldü, 3 yaralı


TERME, (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Terme ilçesinde kız istemeden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın devrildiği kazada imam Osman Arslan (28) ile annesi Fatma Arslan (60) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde SamsunOrdu kara yolu Yerli mevkisinde meydana geldi. Serkan Arslan (34) yönetimindeki 54 B 9775 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, yolun sağındaki bariyerlere çarpıp, devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, Osman Arslan ile annesi Fatma Arslan yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü ile kardeşi Özlem (23) ve babası Ali Arslan (57) gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, durumlarının iyi olduğu belirtildi.
TRABZON'A DÖNÜYORLARDI
Arslan ailesinin Giresun´un Yağlıdere ilçesine bağlı Akpınar köyündeki camide imam olan oğulları Osman Arslan için kız istemek için Yalova´ya gittikleri, Trabzon´a dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi.
Anne ve oğlunun cenazeleri, yarın Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi´nde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme SAMSUN-DHA
2022-07-29 17:26:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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