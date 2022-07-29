Samsun'da 70 bin dal geçersiz bandrollü boş makaron ele geçirildi

Samsun'dan kaçakçılık polisi tarafından düzenlenen operasyonda 70 bin dal geçersiz bandrollü boş makaron ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Atakum ilçesi Turgut Özal Yurdu önü Atatürk Bulvarı üzerinde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 70 bin dal geçersiz bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Y., İ.Y. ve S.D. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

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