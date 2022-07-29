Samsun'da park halindeki araç yandı

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Samsun'da park halindeki aracın motor kısmı tamamen yanarken itfaiye müdahale ederek söndürdü.



Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadulu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Ç. 55 LB 992 plakalı hafif ticari aracını park edip evine gittikten 5 dakika sonra araçta yangın çıktı. Aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu araç sahibine, itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Aracın motor kısmında elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın aracın diğer taraflarına sıçramadan söndürüldü.

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