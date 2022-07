Bayram Bektaş: “Lige galibiyetle başlamak istiyoruz”

– Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Spor Toto 1. Lig’in açılış maçında Altay’ı deplasmanda yenerek, sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor Kayseri ve Bolu kampının ardından Samsun’a gelerek Nuri Asan Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kalan haftalarda lige Samsun’da hazırlanacaklarını ifade eden Bayram Bektaş, antrenman sonrasında açıklamalarda bulundu.



“Altay’ı yenip lige galibiyetle başlamak istiyoruz”

Sezona iyi başlamak istediklerinin altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Uzun diye adlandırabileceğimiz bir kamp süreci geçirdik. Kayseri kampında bir Bolu'da da 3 hazırlık maçı oynadık. Kamplardan memnunum. Buraya belli bir seviyede dönmemiz gerektiğini söylemiştim. Bence o seviyenin bile üstündeyiz. Özellikle son oynadığımız hazırlık maçında veriler çok iyi. Çocuklar iyi bir özveriyle çalıştı. Sakat oyuncularımızda lig maçına kadar belli bir seviyeye gelecekler. İnşallah da ligin açılış maçını oynayacağız. Orada Samsunspor'a yakışır, herkesin beklediği oyunu oynayarak, Altay deplasmanından galip gelerek iyi bir başlangıç yapıp taraftarımıza camiamıza hediye etmek istiyoruz” dedi.



“Forvet ve sağ bek transfer edeceğiz”

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Bayram Bektaş, “Bir sağ bek, forvet mevkiine bir oyuncu transfer edeceğiz. Önemli olan iki mevkii var. Anlaştığımız iki forvet vardı. Birincisi tam oluşacakken başparmağında çatlak çıktı. İkincisi arka adalesinden sakat çıktı. Hassas konular, nokta yerlere de sakat oyuncular almamak gerekiyor. Onlar olmadı ancak gözlemlediğimiz birkaç isim var” diye konuştu.



Diomande ve Tomane konusu

Kampta denenen Diomande’den istediği verimi almadığını belirten Bayram Bektaş, “Hem kamp sürecinde hem de hazırlık maçlarında o mevkiyi yabancı oyuncu olarak daha dolduran bir Diomande bekliyordum. Dolayısıyla yerli o mevkide Diomande den daha dolduran oyuncularım olduğu için, konuşacağım. Tomane ise tamamen yönetimsel. Çünkü ben buraya geldiğimden beri başka takımlarla görüşüyor. İyi de rakamlar veriliyor. Sonuçta buraya gelirken bir bedel ile geldi. Şu an Tomane'yi bıraksak 10 takım hazır. Eğer giderse kulübün kar etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla şu an bizim oyuncumuz bakalım. Başkanımız ile görüşeceğiz” şeklinde konuştu.



“Futbolu izlemeyen, Samsunspor ile alakası olmayan yorum yapmasın”

Taraftar hakkında söylediği sözlerin çarpıtıldığını da ifade eden Bektaş, şunları söyledi:

“Taraftar benim taraftarım. Ben isteyerek, Samsunspor'a geldim. Ben de Karadeniz Çocuğuyum. Benim söylediğimi başka şekilde anlatılırsa bu ayıptır. Ben taraftarımız her zaman seviyorum. Taraftarımız bizim arkamızda durursa, zaten bu çocukların ayağı iki kat daha fazla gidecek. Daha çok koşacaklar. Futbolu izlemeyen Samsunspor ile alakası olmayan yorum yapmasın. Çocuklarında moralini bozuyor. Ben bakmıyorum. Ben işime bakarım. Camiayı, taraftarı, şehrim, mutlu etmekle yükümlüyüm bunun için buraya geldim. Bütün gayretimizle de çalışıyoruz. Taraftarım her zaman benim taraftarımdır. Benim her kazanacağım maçta önce onları mutlu etmek isterim. Çünkü en büyük özlem onlarda. Bu taraftarımız geçmişte Süper Lig'de tribünleri doldurdu. O yüzden biz taraftarımızdan her zaman destek bekliyoruz. Onlarda eminim, Altay maçını inşallah biz kazanıp geldiğimizde o tribünleri dolduracağından eminim hiçbir şüphem yok.”

Öte yandan Samsunspor’un bugünkü antrenmanında Tomane yer almadı. Bayram Bektaş ayrıca Diomande ile antrenmandan sonra görüşüp, takımdaki durumu hakkında bilgi verecek.

