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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin farklı çeşitten oluşan kibrit koleksiyonu

İHA

3 bin farklı çeşitten oluşan kibrit koleksiyonu

Samsun’da yaşayan 34 yaşındaki Emin Karaaslan'ın 11 yıllık birikimi olan 3 bin farklı çeşitten oluşan kibrit koleksiyonu görenlerin dikkatini çekiyor. 60 yıl öncesine ait kibrit kutuları birçok farklı kültürden izler taşıyor.
Otel yöneticisi olan Emin Karaaslan’ın kibrit kutularına ilgisi ilk olarak otellerin kibrit kutularını biriktirmesiyle başladı. Daha sonra bunu bir tutku haline getiren Karaaslan, farklı ülkelerden ve şehirlerde kibrit kutuları topladı. Evinini bir odasını tamamen kibrit kutularına ayıran Karaaslan’ın evine gelenler ülkelerden önemli kişilerin, tarihi yapıların, manzaraların, motiflerin Türkiye ve dünya tarihinin son yüzyılından izlerin taşıdığı kibritlerle karşılaşıyor.

“En eskisi 60 yıldan ibaret”
Kibrit koleksiyonu yapmaya ilk olarak otel kibritleriyle başladığını söyleyen Karaaslan, "Elimizde yaklaşık 3 bin tane kibritimiz var. Bunların çoğu eski nesil ve yeni nesildir. Yaklaşık en eskisi 60 yıllık kibritlerden ibarettir. Türkiye’nin yakın kibrit tarihine ışık tutan kibritlerimizde mevcuttur. Yurt içi ve yurt dışından birçok elimizde kibritler mevcut” dedi.

“Gelenler gördüklerine inanamıyorlar”
Koleksiyonu gören insanların ilk olarak şaşırdıklarını ifade eden Karaaslan, “Kibrit deyince akıllarına sadece çok basit sıradan kibritler geliyor. Ama son dönemde aldığımız kibritleri gelip buraya gördüklerinde inanamıyorlar. Gelenler hakikaten Türkiye’de ya da dünyada bu kadar fazla kibrit çeşidi var mıymış diyor. Birbirinin aynısı olmak kaydıyla şu anda elimizde sadece her biri tek olmak kaydıyla farklı olmak üzere 3 bine yakın kibritimiz var” diye konuştu.

“Kibrit müzesi düşünülüyor”
Kibrit kutularını ileride açılırsa kibrit müzesine bağışlamak istediği söyleyen Karaaslan, “Kibrit fabrikalarından çok fazla eski özellikle Tekel kibritlerinden elimizde çok fazla bulunduğu için bununla ilgili tabii çeşitli planlarımız söz konusudur. Özellikle kibrit müzesi düşünülüyor Türkiye’de. Bunun için herhangi bir ön ayak olan bir girişim henüz olmadı. Böyle bir girişim olduğunda da tabii ileriye yönelik seve seve kibritlerimizi bağışlamayı düşünüyoruz. Bunun için de aynı zamanda bu bizim bir kültürel mirasımız, Türkiye’deki birçok insanın kibrit koleksiyonumuza destek vermesinin istiyoruz. Ellerinde olan bizde olmayan belki şimdiye kadar görmediğimiz kibritleri bizlere ulaştırmasını önemle rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

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