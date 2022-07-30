Samsunsporlu futbolcular yeni sezona hazır

Samsunspor’un yeni transferleri Ahmet Sagat ve Celil Yüksel, yeni sezon için hazır olduklarını ve Samsunspor ile şampiyonluk yaşamak istediklerini söylediler.

Yeni sezon hazırlılarının son kısmına Samsun’da hazırlanan kırmızıbeyazlılarda yeni transferlerden geçen sezonun gol kralı Ahmet Sagat ve yetenekli orta saha oyuncusu Celil Yüksel kendilerinin ve takımın son durumunu değerlendirdi.



Ahmet Sagat: “Bir kez daha gol kralı olmak isterim ama hedefim şampiyonluk”

Spor Toto 1. Lig’i geçen sene gol kralı olarak tamamlayan Ahmet Sagat, “Çok yoğun ve güzel 2 kamp geçirdik. Takım olarak bütünleştik. Bunu da maçlarda sahaya yansıtmak istiyoruz. Taraftarımızla bütünleşirsek çok güzel günler bizi bekliyor. Geçen yıl bu ligde gol kralı olarak büyük bir hedefime ulaştım. Şimdiki hedefim takımımızla şampiyonluk yaşamak. Bir kez daha gol kralı olmak isterim ama en büyük hedefin takımla başarı elde etmek. Bana göre rekabet çok önemli. Rekabet konusunda sıkıntı yok. Ben goller atarım, onlar atar. Sonuçta hepimiz Samsunspor’un başarısı için çalışıyoruz. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz” dedi.



Celil Yüksel: “Sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyoruz”

Memleketine geldiği için ayrı bir mutluluk duyduğunu ifade eden Celil Yüksel, “Kamplarımızı çok dolu geçirdik. Lige hazır olmaya çalıştık. Sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyoruz. Memleketimin takımına geldiğim için çok mutluyum. Aidiyet duygusu çok yüksek bir insanım. Hocamız da, biz de yeniyiz. Başka takımlara kıyasla çok çabuk adapte olduk. Takımda çok güzel bir aile ortamı var. Hocamız da bizlerle arkadaş gibi. O da bizim çok çabuk toparlanmamızı sağladı. Orta sahada yaşanacak rekabet çok güzel bir şey. Herkes çok kaliteli. Bu da bizim performansımızı çok yükseğe çekecek. Kim oynarsa arkasındakinin daha hazır beklediğini bilecek. Bu da takımın yararına olacak. Taraftarımızdan bizleri desteklemesini istiyorum. Saha dışındaki destek rakipleri etkileme adına çok önemli. İlk kampta biraz hastalığım vardı. Sonrasında çabuk toparlandım. Hiçbir eksiklik hissetmiyorum. Lig başlayana kadar daha da hazır olacağımı düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.