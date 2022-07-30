Samsun'da ekmek zammı bugün uygulamaya geçti

Samsun'da zamlı ekmek tarifesi bugün hayata geçti. Fırınlara giden vatandaşlar 200 gram ekmeği 4 TL’den almaya başladı.

Samsun'da 3 TL olan 200 gram ekmek, bugünden itibaren 4 TL’den satılmaya başlandı. Ekmek zammını dünden öğrenen vatandaşlar alışveriş sırasında durumu normal karşılarken, zamdan bugün haberdar olan vatandaşlar ise tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ekmeği yapılan zammı yanlış bulurken bazıları ise artan maliyetler nedeniyle zammın normal olduğunu söyledi.



"Fırıncıyı da düşünmek lazım"

Ekmeğe gelen zammı normal karşılayan Can Ayan, “Bence olması gereken bir durumdu. Fırıncılar nasıl para kazanacak? Bir de unun çuvalı ne kadar oldu onu sormak lazım. Sadece vatandaş olarak kendimi değil fırıncıları da düşünmem lazım. Belki insanlar zam sonrası bunalıyor ama bir de fırıncının para kazanmasını, elemanların ücretlerini düşündüğümde hak veriyorum. Zaten zamlara da alıştık” dedi.



"Ekmek fiyatları bütçemize göre yüksek"

200 gram ekmeğin 2,5 TL’den satılması gerektiğini ifade eden Fatma Koş, “Ekmek fiyatlarına çok zam geldi. Bizim bütçemize göre fiyatlar yüksek. Zammın geleceğini duydum, mecbur alacağız. Günde 5 ya da 7 ekmek alıyorum. Bu zam bizi olumsuz etkiledi” diye konuştu.



"Vatandaşlar ekmek 3 TL'yken de fiyatlara tepki gösteriyordu"

Fırın işletmecisi Aynur Kol ise “Ekmek 3 lirayken zarar ediyorduk. 4 TL olunca kendini kurtardı. Vatandaşlar ekmek fiyatları 3 lirayken de çok tepki gösteriyordu. Şimdi 4 lira olunca daha da çok tepki göstermeye başladılar. Sabah zamlı tarifeden ekmek satmaya başladık. İlerleyen saatlerde tepkileri daha çok görebiliriz” şeklinde konuştu.

Bugünden itibaren Samsun’da 200 gram ekmek 4 TL, 1000 gram Karadeniz ekmeği 20 TL, 150 gram lavaş 4 TL ve 170 gram kıyma hamuru 5 TL olarak satılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.