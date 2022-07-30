Kendisinden haber alınamayan adam evde ölü bulundu

Samsun’da yakınlarının kendisinden haber alamadığı 54 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Caddesi İstiklal Apartmanı'nın 6. katında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belirli bir süre kendisinden haber alınamayan Cem Kalaycı’nın (54) sağlık durumu hakkında şüphelenen eski eşi ve yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri zili çaldı, ancak kapıyı açan olmadı. Polis, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Cem Kalaycı’nın yerde yattığını gören polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin Kalaycı’nın öldüğünü tespit etmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kalaycı'nın yakınları da acılı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi.

Yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilen Cem Kalaycı’nın cesedi morga kaldırıldı.

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