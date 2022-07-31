Atakum’da Sinoplu öğrencilerin eserleri sergileniyor

Sinop’un Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergi Atakum’da sanatseverlerle buluştu. 34 eserin yer aldığı sergi 2 Ağustos’a kadar ziyarete açık olacak.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik ile Sinop’un nüfus bakımından en küçük ilçelerinden biri olan Saraydüzü’ndeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Kübra Baykal ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergiye katıldı. Okulda kurulan “Düş Akademisi” isimli kulüpte öğrencilerin ve öğretmenlerinin çeşitli tekniklerle yaptığı 34 eserin yer aldığı sergi 2 Ağustos’a kadar Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlere açık olacak.

Atakum Belediye Başkanı Deveci, “Ama bu sergi iki kez daha özel, Sinop’un küçük bir ilçesi olan Saraydüzü’nde bir öğretmenin öğrencileriyle, hatta okulun hizmetlisinin de katkısıyla oluşturulan bir sergi. Orada da sergilenmiş, sanıyorum Saraydüzü bu gibi sergilerle yeni yeni karşılaşıyor. Saraydüzü’nün çocuklarının değerleri, dünyaya ve sanata bakış açıları Samsun’da Karadeniz’in sanata en duyarlı kentinde ve Türkiye’nin ilk Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in adını taşıyan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nin sergi salonunda sergileniyor. Bu yönüyle de özel. Burası önemli bir alan. Türkiye için Hasan Ali Yücel adı önemli. Buradaki kullanım alanları sergi salonu, söyleşi salonu, meslek edindirme kurslarına ayırdığımız atölyeler önemli. Çocuklarımızın ürettiği sanat eserleri burada sergileniyor” diye konuştu.

Öğrencilerin eserlerini bir araya getirerek sergiyi oluşturan Görsel Sanatlar Öğretmeni Kübra Baykal ise, “Tamamen karma bir sergi. 33 resim, bir de ağaçtan oyma gemi heykelimiz mevcut. Öğrencilerimden her zaman hayallerinden bahsetmelerini isterim. Daha sonra neleri sevdiklerini anlarım ve analizden sonra ona göre çalıştırırım. Tabii müfredattan bağımsız değil. İlk müfredat dersi verilir daha sonra hayallerini not alırım ve bu yönde çalışırım. Saraydüzü nüfus olarak küçük bir yer. Ama küçük diye de sanat anlamında büyük işler yapılmayacak diye bir şey yok. Sanat kesinlikle mekan ayrımı yapmaz. Bu sergide özel bir eser de var. Okulumuz hizmetlisi de sergiye katılmak istediğini söyledi. Ona kaybettiği babasını hatırlatan çok değerli bir eser yaptı. Atakum Belediyesi bize bu salonun kapılarını açtı. Böyle bir mekan oluşturulması herkes için çok büyük bir şey. Çünkü Samsun’da sanatla alakalı çok fazla alan yok. Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’ye de sergiye olan ilgisinden dolayı teşekkür ederim. Sergimiz 2 Ağustos’a kadar açık kalacak bütün sanatseverlerin katılımını bekliyoruz” dedi.

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