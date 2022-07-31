Boğulma tehlikesi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Samsun'un Yakakent ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Liman Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Saim Tahtacı (59) boğulma tehlikesi geçirdi. Tahtacı, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alacam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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