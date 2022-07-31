Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı

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Samsun'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi SamsunOrdu karayolu 23. kilometresi Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Topal idaresinde bulunan 55 ABJ 100 plakalı kamyon, Hasan Hüseyin Aksu yönetimindeki 55 AAU 296 plakalı minibüs ile çarpıştı. Minibüs refüje savrulup takla attı. Kazada, araç sürücüsü Hasan Hüseyin Aksu (22) ile Yasemin Eroğlu (18), Hatice Eroğlu (43), Eyüpcan Aksu (16) ve Reyhan Aksu (47) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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