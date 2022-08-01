Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

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Mustafa KIRLAK/SAMSUN,(DHA)SAMSUN´un Yakakent ilçesinde dün boğulma tehlikesi geçiren Saim Tahtacı (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Liman Mahallesi´nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Saim Tahtacı, akıntıya kapılarak, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından karaya çıkartılan Tahtacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından Alacam Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tahtacı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Yakakent Mustafa KIRLAK

2022-08-01 12:12:59



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