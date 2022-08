Şehit annesini sevindiren hediye

– Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, her gün şehit oğlunun kabrine giden şehit annesini elektrikli araç hediye ederek sevindirdi.

Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak’ın annesi Hanım Sancak, her gün oğlunun kabrini ziyaret ediyor ancak yaşı nedeniyle gitmekte zorluk yaşıyordu. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’a bu durumu açan Hanım Sancak’a Başkan Togar kayıtsız kalamadı. Tekkeköy ilçesinin son şehidi İslam Sancak’ın annesine, kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak için bir elektrikli araç hediye edildi. Büyük sevinç yaşayan Hanım Sancak, ilk sürüşünü de Hasan Togar’la birlikte yaptı.

Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizin en son şehidi İslam Sancak evladımızın annesi, her gün oğlunun kabrine ziyarete gidiyordu. Onun bu ziyaretini kolaylaştırmak için bizlerden rica ettiği elektrikli aracı kendisine teslim ettik. Şehidimizin bize emaneti olan annesinin talebini yerine getirmenin manevi mutluluğunu paylaştık. Rabb'im vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin” dedi.

