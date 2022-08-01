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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEKNOFEST Kısa Film Yarışması jürisi belirlendi

İHA

TEKNOFEST Kısa Film Yarışması jürisi belirlendi

TEKNOFEST 2022 etkinlikleri kapsamında düzenlenen Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu.
TEKNOFEST 2022 etkinlikleri kapsamında Canik Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ‘Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu. TEKNOFEST adına ilk kez düzenlenen kısa film yarışmasının jüri heyetinde pek çok seçkin isim yer alıyor.

Jüri üyeleri
Yurt içinden ve yurt dışından başvuruların kabul edildiği Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması’nın jüri üyeleri açıklandı. Gençlerin bilim ve teknoloji merakının yaygın hale gelmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kısa film yarışmasının açıklanan jüri üyeleri arasında Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Hatice Banu Özbek, İletişim Başkanlığı Basın Yayın Kurulu Üyesi Dr. Yunus Emre Ökmen, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nursel Bolat, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Çakın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Kılınç yer aldı.

“Film yarışması için geri sayım başladı”
Türkiye’de TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında ilk kez düzenlenecek olan kısa film yarışması için geri sayımın başladığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “TEKNOFEST 2022 etkinlikleri kapsamında ilçemizde düzenlediğimiz kısa film yarışmasında gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan merakını artırmayı amaçladık. Son başvuru tarihine kadar Türkiye’nin her yerinden gençler çektikleri kısa filmleriyle Canik’te gerçekleştirilen yarışmaya katılabilecek. Türkiye’de TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında ilk kez düzenlenecek olan kısa film yarışması için geri sayım başladı” dedi.

Son başvuru 10 Ağustos
TEKNOFEST, bilim, teknoloji, milli kalkınma, milli birlik ve beraberlik, yerli, milli ve özgün, milli teknoloji hamlesi konularının ele alındığı kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türde filmlerin yarışacağı Canik Kısa Film Yarışması’nın son başvuru tarihi 10 Ağustos 2022 olarak belirlendi. Başvuruların çevrim içi yapılacağı ‘Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması’na katılmak isteyen yapımcı veya yönetmenlerin detaylı bilgi alabilmek için Canik Belediyesi web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından iletişime geçebileceği duyuruldu.

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