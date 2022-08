Yamaç paraşütü, su sporları, motor sporları, dağcılık, kamp ve daha nice etkinliklerin yapıldığı "Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali(KAPIKAYAFEST)" sona erdi.

KAPIKAYAFEST’e Bafra Belediyesi dördüncü kez ev sahipliği yaptı. Sporcular ve macera tutkunları festival süresince Bafra’nın eşsiz doğasının tadını çıkardı.



“Baframızın tüm güzelliklerini dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, katılımın yoğunluğundan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “KAPIKAYAFEST sayesinde Baframızın tüm güzelliklerini dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivalimiz bu yıl çok daha eğlenceli geçti. Son günümüzde bile Türkiye ilk olarak Yelkenkanat Hedef Şampiyonası Milli Takım Seçimi KAPIKAYAFEST’te yapıldı. Her anı dolu dolu bir festivali tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten Bafra Kapıkaya Festivali, bölgemizdeki en önemli festivallerden bir tanesi. Yaklaşık binin üzerinde çadır, dışardan gelen misafirlerimiz vardı. Ciddi de bir katılım yaşandı" diye konuştu.



"2023’t çok daha iyisini yapmak için gayret göstereceğiz”

İngiltere, Fransa, İran gibi ülkelerden pilotların burada uçmak ve akrobasi gösterileri yapmak için geldiğini belirten Kılıç, “Bir önceki yıllara göre daha da fazla bir hareketliliğimiz vardı. Bunun yanında su sporları ve su oyunları alanında etkinliklerimiz oldu. Dağcılık, doğa yürüyüşü gibi iki etapta yürüyüş yaptık. Yüzün üzerinde pilotumuz buraya uçuş için geldi. Yöresel el sanatları ve lezzetlerimizle misafirlerimizi buluşturduk. Katılan sporcu sayısında katılımın bu yıl çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Festival tarihimizde ilk defa konser organizasyonları da bu yıl gerçekleşti. Her yaştan binlerce konuğumuzla güzel anlarda birlikte oldu. Kamp alanlarını sık sık ziyaret ettik gelen misafirlerimizi dinledik. Onların değerlendirmelerini aldık. Gerçekten buradaki gelen misafirlerimizin hepsinin memnun olduğunu gördük. Hepsi de teşekkürlerini ifade ettiler. Biz de bundan mutlu olduk. Seneye inşallah burada karavancılar için daha özel bir alan yapacağımızı, karavancılar için de özel bir konum olacağını şimdiden müjdeleyebilirim. Sadece Türkiye'ye değil, Bafra Kaplıkaya Festivali adını her yerde bundan sonra duyuracak inşallah. Festival süremizce görevli ekiplerimizce yürütülen anket çalışmaları tutulan raporlar ve bizlerin vatandaşlarımızla istişarelerle 2022 KAPIKAYAFEST’i analiz edecek, 2023’te çok daha iyisini yapmak için gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

