Samsun'da tur otobüsü tırla çarpıştı: 3 yaralı

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Samsun'da tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Havza ilçesi SamsunAnkara karayolunun 77. kilometresi Hamamayağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim T. idaresindeki 34 RH 0001 plakalı tur otobüsü, Temur E. yönetimindeki 60 EA 153 çekici, 60 EA 154 yarım römork plakalı tır ile çarpıştı. Kazada tır sürücüsü Temur E. ile otobüste bulunan Göktuğ Efe Karacaoğlu ve Hiranur Karacaoğlu adlı çocuklar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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