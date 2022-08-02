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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin meyvesi ‘aronya’ Samsun’da üretiliyor

İHA

Geleceğin meyvesi ‘aronya’ Samsun’da üretiliyor

– Samsun Büyükşehir Belediyesi, sağlık açısından oldukça faydalı olan ve Türkiye’de sadece birkaç ilde üretilen aronya üretimine destek veriyor. Belediye son 2 yılda toplamda 48 üreticiye 69 dekar alanda 16 bin 380 adet fide desteği verdi.
Aronya meyvesi sağlık açısından çok yararlı olup vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin. Günlük tüketiminin yararlılığı yanında son çalışmalarla beraber aronya meyvesi Türkiye’de de tıbbi bitki sınıfına alındı. Antioksidan aktivite ve fenolik bileşiklerin yanı sıra, yüksek miktarda C vitamini, B1, B2, B6 vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko mineralleri de içeren aronya, katma değeri ve antioksidan değeri çok yüksek olan özel bir bitki olarak dikkat çekiyor.
Birim alandaki getirisi son derece yüksek olan aronya, ekonomik olarak gelir getirmeye başlaması 3. yılda gerçekleşiyor. Dikilen aronya fidanının yaşına göre ortalama 4. yılda yapılan yatırım ve işletme masraflarını karşılayıp kâra geçiliyor. Dikimde yaşlı ve tüplü aronya fidanları kullanılırsa dikimden sonraki yıl ürün alınabiliyor. Aronya, sert iklim koşullarına dayanıklı bir bitki türü olmasının yanı sıra kış mevsiminin zor geçtiği bölgelerde eksi 25 derece sıcaklıklara karşı direnç gösterebiliyor. Bol güneş alan ve yarı gölge arazilerde aronya yetiştiriciliği konusunda iyi sonuçlar elde edildiği de dikkat çekiyor. 90180 santim boyunda, dik büyüme eğiliminde olan bitki olan aronya, 6. yaşta bitki başına verim Nero çeşidinde 13 kg, Viking çeşidinde 15kg. Ekonomik ömrü ise 2025 yıl.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden aronya üretimine destek
Dünyada çok önemli bir yere sahip olacağı öngörülen aronya yetiştiriciliği Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından da destekleniyor. Türkiye'de aronya üretilen birkaç şehirden biri olan Samsun'da belediyenin amacı; kırsal kesimde yaşayan ve geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan kendi ekonomik gücünü kazanamamış üreticilere alternatif bir ürün olan aronya meyve üretim tesisi kurularak mevcut üretim alanlarını arttırmayı sağlamak. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak destek verilen aronya fidanları ile üreticilerin birim alandan daha fazla miktarda ürün alarak ekonomik gelirlerine katkı sağlanması ve Samsun'da tarımsal üretimi çeşitlendirerek alternatif gelir kaynağı oluşturacak ürünler elde edilerek bölgede farkındanlık oluşturması hedefleniyor.
Bu çerçevede Samsun Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında Çarşamba, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde 15 üreticiye 15 dekar alanda 4 bin 500 adet aronya fidesi dağıttı. Bu yıl desteğini arttıran belediye, 13 ilçede 33 üreticiye 54 dekar alanda 11 bin 880 aronya fidesi desteği verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi son 2 yılda toplamda 48 üreticiye 69 dekar alanda 16 bin 380 adet fide desteği verdi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’de sosyal medya hesabından aronya bahçelerinin görüntülerini paylaşıp, Samsun ve Türkiye’deki üreticilere bol kazanç diledi.

"2021'de bin 100 adet fide desteği aldım"
Yıllardır çiftçilik yapan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin aronya desteğinden faydalanan Abdullah Önder, "Aronyayı internette gördüm. Araştırdım ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin buna katkı verdiğini gördüm. Daha sonra belediyenin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına gittim. Oradaki yetkililer bizlere yardımcı oldular. 2021 yılında belediyeden destek aldım. Ücretsiz olarak tarafıma verilen bin 100 adet fidanı tarlamıza diktik. Bir sonraki yıl mahsul alacağımızı umuyorum. Aronya, 'süper meyve' olarak geçiyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne çiftçilere verdiği destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.

Aronya meyvesi
Aronya meyvesinin, anavatanı Kuzey Amerika olan üzümsü bir meyve türü. Dünyada Polonya, ABD, Almanya, Türkiye ve Finlandiya’da üretimi yapılıyor. Dünyada toplam 7791 hektar alanda 54 bin 68 ton üretim gerçekleştirilirken, Türkiye'de ise 2017 yılından itibaren ticari yetiştiriciliğe başlandı. Başta Yalova olmak üzere Çanakkale, Samsun, İstanbul, Antalya ve Bursa’da küçük bahçeler kurulmaya başlanarak, üretime geçildi. Meyvesinin taze tüketiminin yanında işlenerek de değerlendirilebilmesi aronya yetiştiriciliğine olan ilgiyi Türkiye’de ve dünyada her geçen gün artırmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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