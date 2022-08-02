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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da çok miktarda narkotik madde ele geçirildi

İHA

Samsun'da çok miktarda narkotik madde ele geçirildi

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığınca Temmuz ayında yapılan çalışmalarda 2 bin 440 kök kenevir bitkisi, bin 651 gram çeşitli uyuşturucu madde, 140 adet sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca Temmuz ayında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 56 olayda 60 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte sosyal medya üzerinden yayın yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında soruşturma tesis edildi. Olaylarda 2 bin 440 kök kenevir bitkisi, bin 651 gram çeşitli uyuşturucu madde, 140 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 13 litre bandrolsüz alkollü içecek ve ülke içerisinde yasadışı kaldığı tespit edilen 1 adet Mercedes marka araç ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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