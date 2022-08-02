Terme’de 4 mahalleye su müjdesi

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Bazlamaç, Evci ve Kocaman Mahallelerinde yağmur sonralarında bulanıklık nedeniyle yaşanan kesinti sorununu çözmek için SASKİ tarafından yürütülen çalışmaların tamamlandığını müjdeleyerek, Sakarlı'daki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Başkan Ali Kılıç, ilçedeki alt yapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, içilebilir su kaynağı sorunu nedeniyle Bazlamaç, Evci, Kocaman ve Sakarlı mahallelerinde yaşanan su sıkıntısının 30 kilometrelik isale hattı projesi giderileceğini müjdeledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Terme Şube Müdürü Hasan Özden ile birlikte Akbucak Mahallesi'nde açılan sondaj kuyusu çalışmalarında incelemelerde bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, şunları söyledi:

“İlçemizde yeterli içilebilir su kaynağı bulunmadığı için birçok mahallemizde içme suyunda yaşanan sorunlara SASKİ ile birlikte çözüm arıyoruz. Bazlamaç, Evci, Kocaman ve Sakarlı Mahallelerimizde her yağmur sonrası yaşanan bulanıklık sorununa çözüm üretmek amacıyla SASKİ tarafından 19 milyonluk yatırımla geçtiğimiz Haziran ayında başlatılan yaklaşık 30 kilometrelik isale hattı projesi 25 kilometrelik kısmı tamamlandı. 3 büyük mahallemizde artık bulanıklık nedeniyle su kesintisi sorunu yaşanmayacak. Sakarlı mahallesi için çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak.”



“Saniyede 25 litre su pompalanıyor”

Geçen hafta içinde 3 mahallenin su sorununun çözüldüğünü ifade eden Başkan Kılıç, "Evci, Sakarlı, Kocaman ve Bazlamaç mahallelerimizde su sorununu çözmek için yapılan sondaj çalışmalarında yeterli kaynak bulunamadığı için Akbucak Mahallemizde açılan sondaj kuyusundan saniyede 25 litre alınan su iki adet terfi merkezi ile Bazlamaç, Kocaman ve Evci arıtma tesislerine ulaştırıldı. Bundan sonra bu mahallelerimizde özellikle yazın ve yağmur sonrası bulanıklık nedeniyle yaşanan su kesintilerinin önüne geçmiş bulunmaktayız. Projenin son ayağı Sakarlı Mahallemiz olacak. Sakarlı arıtma tesisine en kısa sürede su takviyesi yapılarak su sorunu ortadan kaldırılacak. 30 kilometrelik projenin 25 metrelik kısmı tamamlanmış bulunmakta" dedi.

Bölgedeki içilebilir su kaynaklarının azlığına dikkat çeken Kılıç, “İlçemizde yaşanan su sıkıntısının en büyük nedeni içilebilir su kaynağımızın çok az olması. Özellikle Evci, Bazlamaç, Kocaman ve Sakarlı yapılan sondaj çalışmalarımızın hepsi olumsuz neticelendi ya da bulunan su içilebilir çıkmadı. Çözüm arayışları neticesinde Akbucak’ta bulunan sondaj suyunun önce Köybucağı merkez depoya ardından Dereyol mahallemizdeki terfi merkezine daha sonrada Bazlamaç’taki arıtma tesisine ulaştırarak sırasıyla Kocaman ve Evci arıtma tesislerine ulaştırıldı. Sakarya mahallemiz için çalışmaları sürüyor. Gerek SASKİ Terme Şube Müdürlüğü, gerekse genel müdürlüğümüze bağlı ekipler hummalı bir çalışma ile 2 ay gibi kısa bir sürede yoğun 30 kilometrelik isale hattının 25 kilometrelik kısmını tamamladı” diye konuştu.

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