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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emzirme depresyonu azaltıyor

İHA

Emzirme depresyonu azaltıyor

– Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, emzirmenin annenin ve bebeğin sağlığını hem yakın zaman hem de uzun vade de koruduğunu söyledi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen 17 Ağustos Emzirme Haftası nedeniyle emzirmenin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Emzirmenin faydalarına dikkat çeken ve anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “Anne ile bebek arasında duygusal bağlanmayı sağlar. Annede annelik duygusunu, bebekte de güven duygusunu geliştirir. Annenin kendini daha mutlu, güvenli ve huzurlu hissetmesini sağlar. Depresyonu azaltır. Emzirme annenin ve bebeğin sağlığını hem yakın zaman hem de uzun vade de korur. Emzirme hormonları sayesinde doğum sonrası rahim hızla küçülür. Annede kanama azalır, demir eksikliği ve anemi önlenir. Emzirme annede yumurtalık ve meme kanseri riskini azaltır. Emziren kadınlarda osteoporoz (kemik erimesi) daha az görülür” dedi.

“Anne sütü bebeğin zihinsel gelişimini olumlu etkiler”
Anne sütünün bebeğe yararlarını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “Bebeğin dengeli ve yeterli beslenmesini sağlar. Su içeriği yeterlidir. Bebeğe dışardan su vermek gerekmez. Bebeği ishal, zatürre, idrar yolu enfeksiyonu ve menenjitten koruyan maddeler içerir. Bebekte alerji, astım ve obezite (şişmanlık) riskini azaltır. Bebeğin kabızlık, pişik, gaz sancısı, reflü gibi sorunlarının sıklığını azaltır. Seker hastalığı, kalp damar, bağırsak hastalıkları, kan kanseri, lenf tümörleri gibi birçok ciddi hastalık, bebekken emzirilenlerde daha nadir görülmektedir. Bebeğin zihinsel gelişimini ve zekâsını olumlu etkiler. Bebeğin kendi bağışıklık sisteminin gelişimini hızlandırır. Bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütü alan prematüre bebeğin ciddi sorunları azalır, hastanede daha kısa yatar. Anne sütünün yetmediği şüphesi veya anne sütü, emzirme, meme ile ilgili sorunlarınız varsa danışmanlık için Emzirme Danışmanlığı ve Relaktasyon Polikliniğimize başvurabilirsiniz” diye konuştu.

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