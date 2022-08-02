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Türkiye’nin savunma sanayisinde önde gelen firmalar Teknopark Ballıca Ek Alanını inceledi

İHA

Türkiye’nin savunma sanayisinde önde gelen firmalar Teknopark Ballıca Ek Alanını inceledi

Türkiye’nin savunma sanayisinde önde gelen firmalar, Samsun Teknopark Ballıca Ek Alanına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Samsun Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan, " Ek alandaki hangarların yapımının kısa sürede bitecek" dedi.

Ziyarete Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı katılım sağlarken, savunma sanayii firmalarından ise ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, BMC, STM, FNSS, MKE, TÜBİTAK SAGE ve TEİ katılım gösterdi. Katılımcılara, alanı Samsun Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan gezdirerek eşlik etti. Ballıca’da bulunan bu ek alandaki hangarların yapımının kısa sürede biteceği bilgisini veren Ekrem Altan devamında ise konukların merak ettiği soruları cevaplayarak ileriye dönük planlamalardan bahsetti.
Akabinde Savunma Sanayi Başkanı Demir ve beraberindekiler, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal eşliğinde Samsun Yurt Savunma Atış Poligonu’nu ziyaret etti.
Birçok ağır silahı da bünyesinde bulunduran Samsun Yurt Savunma Atış Poligonu’nda incelemelerde bulunan Başkan Demir ve Rektör Ünal, daha sonra poligonda atış talimine katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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