Yol sevincini horon teperek kutladılar

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesi Erikli Özören Grup Yolunun konfor ve kalitesini artırdı. Çamur, toz ve çukurdan kurtulan mahalle sakinleri, sevinçlerini kemençe eşliğinde horon teperek gösterdi.

Samsun’un 17 ilçesinin tüm mahallelerindeki altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yol problemlerinin çözümünde önemli mesafe kat etti. Personelin yanı sıra kendi araç ve iş makinelerini kullanan Samsun Büyükşehir Belediyesi, temel malzemesini de kendi üretiyor. Ekipler, tüm mahallelerin yolunu genişletip yenileyerek kaliteli ve konforlu hale getiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Atakum’a bağlı 5 kilometre uzunluğundaki Erikli Özören Grup Yolu’nun yapımının büyük bölümünü tamamladı. 3 kilometrelik kısmın sathi kaplama çalışmasını tamamlayan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2 kilometrelik beton yol yapımını ise sürdürüyor.



Mutluluktan horon teptiler

Ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden mahalle sakinleri, büyük sevinç yaşıyor. Uzun yıllardır çamur, toz ve çukurlardan dolayı büyük sıkıntı çeken vatandaşlar, heyecanla yeni yolu bekliyor. Sık sık belediye ekiplerini ziyaret eden mahalle sakinleri, mutluluklarını da kemençe eşliğinde horon teperek gösteriyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e kemençe eşliğindeki “Erikli’nin yolunu, rahat gider geliriz, Mustafa Demir başkana çok teşekkür ederiz. Allah şifalar versin, geçmiş olsun dileriz” sözleriyle kemençe eşliğinde türkü söyleyen mahalle sakinleri yollarının yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



900 hanenin faydalandığı yol

‘Anlatmaya gerek yok. Her şey ortada” diyen Erikli mahallesi sakinlerinden Serdar Sarı, “Önceleri bu yollarda çok sıkıntı çekiyorduk. Yolumuz çok bozuktu. Arabalar gidemiyordu. Şimdi ise çok güzel oldu. Talebimizi geri çevirmeyen başkanımız Mustafa Demir’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah razı olsun” dedi. 52 yaşındaki Mustafa Köroğlu, “Böyle bir beton yol görülmemiştir. Köyümüzün nüfusu fazla. Yaklaşık 900 hane var. Birçok mahalle bu yol üzerinden gidiş geliş yapıyor. Başkanımız Mustafa Demir ve emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu. Erikli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarı ise şunları söyledi:

“Bu yol, Büyükşehir Belediyesinin bize sunduğu en güzel hizmetlerden birisi. Yıllardır görmediğimiz hizmeti başkanımızın sayesinde gördük. Bunu da halkımız her yerde konuşuyor. Sayın başkanımıza ilçelere ve mahallelere verdiği önemden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.