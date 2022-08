Samsun polisi hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı spot film çekip uyardı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, iş yerinden, evden, otodan, açıktan hırsızlık ve yankesicilik ve dolandırıcılıklara karşı uyarı bulunarak olaylara dikkat çekmek için polislerin de görev aldığı spot film çekip yayınladı ve vatandaşları uyardı. “Tedbir Elimizde” projesi ile vatandaşlar bilgilendirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı almaları gereken tedbirler ve nelere dikkat etmeleri konusunda sokak, cadde, pazar yerleri ve iş yerlerinde uyarı broşürü dağıtıyor. Polis hırsızlık olaylarına dikkat çekmek için polislerin görev aldığı klip çekip vatandaşları kapılarını kilitli tutmaları konusunda uyarıyor.



İş yerinden hırsızlık uyarası

"İş yerinizden kısa süreli ayrılmalarınızda kapınızı mutlaka kilitleyin. Çalışma saatleri dışında çelik kasada yüksek miktarda para ve kıymetli ziynet eşyası bulundurmayın. İş yerinize alarm, sensörlü aydınlatma ve entegre kamera sistemi taktırın. Çevrenizde yeni açılan iş yerlerine ve açan şahıslara karşı duyarlı bulunun. İş yerinizi kapatırken kepenk ve diğer koruyucu tedbirleri yerine getirmeyi ihmal etmeyin. İş yerinizde çalıştıracağınız şahıslar için gerekli araştırmayı yapınız ve adli sicil kaydını talep edin. İş yerinizin güvenliği için işe aldığınız ve işten çıkardığınız çalışanlar için ilgili Polis Merkezine bildirimde bulunun. Çevrenizde bulunan esnaflarla iletişim halinde bulunun."



Evden hırsızlık uyarası

"Evinizden ayrılırken kapınızı mutlaka kilitleyin. Evinizde kıymetli ziynet eşyası ve yüksek miktarda para bulundurmayın. Site ve apartmanlarınıza güvenlik kamerası, mümkünse görüntülü diafon taktırın. Ev anahtarınızı paspas altı, ayakkabı ve sayaçlarınızın yanlarına bırakmayınız. Balkon kapılarınızı ve pencere camlarınızı (PVC kilidi) kilitli tutun. İkamet kapılarınızda çift emniyet kilit sistemi olmasına dikkat edin. Evinizi değiştirdiğinizde kapı kilit göbeklerini değiştirin. İkametlerinizden uzun süreli ayrılmalarınızı sosyal paylaşım sitelerinde bildirmeyin. Komşularınızın evine sahip çıkarsanız, onlarında sizin evinize sahip çıkacağını uyutmayın.”



Otodan hırsızlık uyarası

"Kısa süreli de olsa aracınızı çalışır, kapı ve camları açık şekilde bırakmayınız. Aracınızdan ayrılırken mutlaka kapılarını ve camlarını fiziksel olarak kontrol ediniz. Aracınızın içerisinde değerli herhangi bir eşyanızı bırakmayınız. Aracınızı aydınlatma, mümkünse güvenlik kameralarının görebileceği alana park ediniz. Otoparka bıraktığınız araçlarınızı otopark personeline ve valelere teslim ettiğinizden emin olunuz. Vale veya otoparkçı kılığına girerek oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık suçları işlendiğini unutmayın. Nakliye araçlarınızı güvenlik açısından tehdit oluşturan yerlere park etmeyiniz. Aracınızda yüksek miktarda para ve ziynet eşyası bulunurken meydana gelen kaza ve araç arızalarında güvenli bir ortam oluşmadan aracınızı terk etmeyiniz. Araçta içerisinde değerli bir şey bulunmasa da görünür vaziyette el çantası, laptop, telefon ve benzeri malzemeleri bırakmayın."



Açıktan hırsızlık uyarası

"İş yerinizin önünde bulunan malzemeleri geceleri kilit altına alamadan bırakmayın. İş yerlerinizin camlarını görüşünüzü engelleyecek şekilde kapatmayın. Yapımı devam etmekte olan inşaatlarda her türlü güvenlik (bekçi, kamera , tel örgü vb.) tedbirini alın. Oturuma açılmış inşaatların zemin ve alt katlarını korunaklı duruma getirin. Bulunduğunuz ortamlara (AVM, Park, Cami vb.) kişisel eşyalarınızı bırakmamayı alışkanlık haline getirin. Açıktan hırsızlıkların unutulan eşyalar üzerinde olduğunu unutmayın. Bisiklet ve motosikletlerinizi binaların ortak kullanım alanlarına, sitelerin bahçelerine kilit altına almadan bırakmayın. Motosikletinizin anahtarı ve ruhsatını üzerinde bırakmayın. Motosikletinize direksiyon kilit sistemi yaptırın."



Dolandırıcılık uyarısı

"Kendisini polis, asker, savcı yara yada kamu görevlisi olarak tanıtarak her ne suretle olursa olsun sizden para veya altın isteyen kişiler kesinlikle dolandırıcıdır. Bu kişiler sizleri inandırmak için kimlik ve adres bilgilerinizi hatta TC kimlik numaralarını dahi söyleyebilir. İtibar etmeyin. Bankadan aradığını söyleyerek 'kredi aidatınızı veya dosya masrafınızı iade ediyoruz' diyerek kart ve şifre bilgilerini isteyen kişilere inanmayın. Sizi telefonla arayarak 'sağlık sigortası yaptırmışsınız, borcunuz görülüyor, ödemezseniz hakkınızda yasal işlem başlatılacak' diyerek sizden para talep eden kişilere inanmayın. Vali, özel kalem müdürü, gibi unvanları kullanarak 'yardıma muhtaç kişilere kampanya başlattık' diyerek para talep eden kişilere inanmayın."



Yankesicilik uyarası

“Kalabalık alanlarda kişisel eşyalarınızı (cüzdan, telefon, para vb.) kıyafetlerinizin iç ceplerinde muhafaza edin. Kol çantalarınızı fermuarları kapalı şekilde ön kısmınızda taşıyın. Üzerinizde yüksek miktarda para bulunduğunda size soru sorarak yaklaşan tanımadığınız şahıslara karşı duyarlı bulunun. Pazarlarda veya AVM’lerde alışveriş sırasında ürün seçerken cüzdan ve el çantalarınız kontrolünüz dışında hiçbir yere bırakmayın, bebek ve market arabası vs. gibi yerlere asmayın. Banka, döviz bürosu ve kuyumculardan yüksek miktarda para ve ziynet eşyası aldığınızda herkesin görebileceği şekilde saymayın, üzerinizde farklı yerlerde muhafaza edin."

