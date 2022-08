CANiK’in yüksek teknoloji merkezi Savunma Sanayii Başkanı’nı ağırladı

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS)’nın üretim tesislerini gezdi.

Prof. Dr. İsmail Demir burada yerli ve milli CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeği ile deneme atışı gerçekleştirdi. CANiK’in 15 Temmuz sonrasında savunma sanayisine verdiği desteklerden dolayı Çalıştay tarafından SYS Genel Müdürü C. Utku Aral’a da bir plaket takdim etti.



Samsun Yurt Savunma (SYS) ve onun dünyaca ünlü markası CANiK’in üretiminin gerçekleştirildiği yüksek teknoloji merkezi, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından tam not aldı. 12 Ağustos Tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirilen ‘15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı’ çerçevesinde ziyaretlerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve heyeti, CANiK’in üretim, ArGe ve test merkezlerini gezdi. Burada üretilen ve dünyaya ihraç edilen ürünleri detaylı olarak inceleyen İsmail Demir, yerli ve milli CANiK M2 QCB 12.7 mm makineli tüfek ile de atış denemesi gerçekleştirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) düzenlenen Çalıştay’da ayrıca CANiK, 15 Temmuz sonrası savunma sanayiinde gelişmeler çalıştayına katkılarından dolayı plaketle ödüllendirildi. Ödül töreni sırasında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’da sahnede yer aldı. Plaketi CANiK adına SYS Genel Müdürü C. Utku Aral kabul etti.



"Türkiye’nin savunma sanayi gücünü daha ilerilere taşıyoruz"

Savunma Sanayii Başkanı ve heyetinin ziyaretleri sonrasında açıklama yapan SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK olarak gerek ihracat gerekse inovasyon faaliyetlerimizle Türkiye’nin savunma sanayi gücünü tüm dünyaya taşıma hedefimiz doğrultusunda durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu yüksek teknoloji ile donatılmış üç tesisimizde ürettiğimiz ürünlerimiz, bugün dünyanın 69 ülkesinde kullanılıyor. Bugün geldiğimiz noktada elde ettiğimiz potansiyel, bizleri daha üst noktalara taşıma seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir önderliğinde Savunma Sanayii Başkanlığı’mızın bizlere verdiği destek ise ayrıca büyük gurur kaynağı oluşturmakta. Bu önemli ziyaret bizim bundan sonraki hedeflerimize daha da asılarak, azimle ulaşma noktasında önemli bir motivasyon oluşturdu. Bundan sonra Türkiye’nin teknoloji ihraç eden ülke konumunda daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor, bu başarıya ulaşma yolunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz” dedi.



