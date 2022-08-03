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Başkan Murzioğlu: “Birlikte hareket edersek şehir kazanır, ülkemiz kazanır”

İHA

Başkan Murzioğlu: “Birlikte hareket edersek şehir kazanır, ülkemiz kazanır”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Samsun’un sahip olduğu potansiyelin ekonomik kalkınmaya yüksek verimlilikle kanalize edilmesi gayesiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Toplantıya AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz misafir konuk olarak katıldı.

"Birleştirici rol almaktan onur duyduk"
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Konuşmasında birlikte çalışma ve hareket etmenin önemine işaret eden Başkan Murzioğlu, "Samsun iş dünyasını temsil eden en büyük kuruluş olarak şehrimizin kalkınmasına ivme kazandıracak projeler yürütmekten ve bunu yaparken şehrin kalkınmasına katkı veren aktörler arasında birleştirici bir rol üstlenmekten daima onur duyduk. Geriye dönüp baktığımızda şehrimize orta ve uzun vadede büyük katkı sağlamaya devam edecek prestijli eserlerimiz, Samsun Fuar Kongre Merkezi, Lojistik Merkez, Metal Metroloji Laboratuvarı, Teknopark gibi projelerimiz bu anlayışımızın nihai çıktısı olan eserleri oldular. Biz birlikte hareket edebilmenin büyük katma değer sağladığını biliyoruz. Bizim bu beklentimizi göreve geldiğimiz ilk günden bu yana karşılıksız bırakmayan ve bu eserlerin kazandırılmasında büyük mesai yapan dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vekilim Yusuf Ziya Yılmaz’ın meclisimize iştiraki bizler için çok kıymetli. Şehrimize, camiamıza kazandırılması sürecinin başlamasına ve nihayete ermesine vesile olduğunuz yeni hizmet binamızın meclisinde sizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Samsun’un modern bir çehreye bürünmesinde, denizle buluşmasında ve dolayısıyla marka değerinin güçlenmesinde ne denli emeğiniz olduğunu biliyoruz. Biz de aynı hassasiyetle Samsun’un sahip olduğu potansiyelin ekonomik kalkınmaya yüksek verimlilikle kanalize edilmesi gayesiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

İhracat sürekli artan bir ivme kazandı
İhracatın arttırılmasına 7/24 destek verdiklerinin altını çizen Murzioğlu,"OcakHaziran döneminde ihracatımız 648 milyon 512 bin 333 dolar olarak gerçekleşti. Sürekli artan bir ivme seyrediyoruz. Ulaştığımız bu rakamların arka planında şüphesiz Oda olarak verdiğimiz hizmetlerin katkısı büyük. Bu hususta her daim üyelerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Tabi bu noktada üretimin de desteklenmesi dolayısıyla yeni yatırım alanlarının arz edilmesi stratejik bir önem taşıyor. Biz bunu hep söylüyoruz. Üretim yoğun ihracat bizim için çok önemli. Samsun’a yeni OSB kazandırılması hep gündemimizde oldu ve talebimiz karşılık gördü. Ancak, yeni OSB ile ilgili tüm süreçlerin tamamlanması, TİGEM arazisinin yatırıma dahil edilmesi beklentimiz dahilindedir. Bu şehri en iyi bilenlerden biri olarak sizin büyük hassasiyetle destek olacağınıza inanıyoruz. Zaman en değerli sermaye. Bu konuda kaybedilen zaman, yatırımdan, istihdamdan, kalkınmadan da kayıp anlamına gelecektir. Daha fazla yatırım alanı, daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve nihayetinde daha fazla ihracat demektir” şeklinde konuştu.

Mecliste söz alan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye'nin büyük bir kalkınma ve büyüme mücadelesi verdiğinin altını çizdi. Büyüme ve kalkınma kavramlarının artık sürekli gündemde olan terimler olduğunu ifade eden Yılmaz, "Büyüme derken gerçekten ekonominin nicelik olarak genişlemesinden, rakamların artmasından, kişi başına gelir, milli gelir, ihracat artışından bahsediyoruz. Kalkınma veya gelişme dediğimiz zaman biraz daha geniş bir kavram içerisine giriyoruz. Buna birde en önemli nitelik ekliyoruz sosyal adalet. Kalkınmanın temel bir unsuru. Diğer bir ifade ile kalkınmış ülke sadece büyümeyen, büyümenin yanı sıra çeşitli kaynakları ve fırsatları toplumun geneline yaygınlaştıran bir ülkedir. Buna son yıllarda bir madde daha ilave edildi yönetişim. Geliriniz yüksek olabilir, sosyal adalet alabilen, çevreyi de gelecek nesilden ödünç aldığınızı dikkate alabilirsiniz ama insanların temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamışsanız, kurumlarınızı katılımcı mekanizmaları çalıştıramıyor iseniz tam anlamıyla kalkınmış bir ülke olamıyorsunuz ”ifadelerini kullandı.
Toplantı sonunda, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murzioğlu ve Meclis Başkanı Akyüz Yılmaz'a anı takdiminde bulundu. Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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