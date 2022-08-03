Kenevir ipliğinden tezgâha kültürel yansımalar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu (MYO) El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Coşkun Yanar, “Kenevirin Sırrı; Elyaftan Tezgâha Kültürel Yansımalar” adlı proje dahilinde bayan tunik, hırka, değişik modellerde bayan çantası, urgandan (sicim) çanta, atkı, fular, şal, kravat, kilim dokuma gibi ürünler ürettiklerini söyledi.



Öğretim Görevlisi Coşkun Yanar, “Kenevirin Sırrı; Elyaftan Tezgâha Kültürel Yansımalar” adlı projelerini tanıtmak amacıyla OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede; Yanar, söz konusu proje ile kültürel mirasın yeniden hayata geçirilmesi amacıyla kenevir ipliğinden üretilen dokuma ve örme ürünlerin tezgâhta yerlerini almaya başlayacağını ifade etti.



Hedef kültürel mirasın yeniden hayata geçirilmesi

Samsun’un önemli kenevir üretim merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Yanar, “Geçmiş dönemlerde kenevir ipliğinden geleneksel kültürümüzün ürünlerinden olan dokuma, halat, urgan gibi parçalar üretildi. Günümüzde bu ürünler yok oluyor. Projede kenevirden elde edilen ipliklerle ürünler yeniden üretilerek bu kültürel ürünlerin tekrardan canlandırılması ve kültürel mirasımızın yeniden hayata geçirilmesi sağlanacak. Bu çerçevede geçmişte yapılan ürünlerin yeni tasarım ve modellerin geliştirilerek örnek üretimlerin yapılması planlandı. Yeni tasarım ve modellerin üretimleri sağlanarak bu ürünlerin yörede tekrardan üretim alanının artırılması hedefleniyor" dedi.



“Dokuma ve örme ürünler ürettik”

Rektör Yavuz Ünal’a kenevir ipliğinin önemi ve işlevinden de bahseden Yanar, “Proje dahilinde kenevir ve kenevir karışımlı iplikler ile dokuma ve örme ürünler ürettik. Erkek ve bayan gömlekleri, bayan tunik, hırka, değişik modellerde bayan çantası, urgandan (sicim) çanta, atkı, fular, şal, kravat, kilim dokuma gibi ürünler üreterek projenin hedefine ulaşması sağladık" diye konuştu.

Görüşme Rektör Ünal’ın kenevir ipliğinden üretilen ürünleri incelemesinin ardından sona erdi.

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