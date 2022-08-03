Samsun'da güneş yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor

– Uzun süredir güneşli ve sıcak havanın etkisinde olan Samsun, gök gürültülü sağanak yağışlı günlere geçiş yapıyor.

Yılın en sıcak günlerini temmuz ve ağustos aynının başında geçiren Samsun, yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da 3 Ağustos Çarşamba günü dahil 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Samsun ve Kastamonu'nun kuzey kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor” ifadeleri kullanılırken, Samsun’da hava sıcaklıklarının 27 ile 28 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Samsun’da bazı ilçelerde nem oranı yüzde 97 civarına kadar çıkacak.

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