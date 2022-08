LGS'de başarıyı yakalayan öğrenciler sevinçlerini Başkan Demirtaş'la paylaştı Başkan Demirtaş: "İnsana olan yatırımı sanat, spor diğer alanlarla da devam ettireceğiz"

Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'de derece alarak başarıyı omuzlayan İlkadım Eğitim Merkezi (İLKEM) öğrencileri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar.



İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın eğitime verdiği değeri en iyi anlatan hizmetlerden biri olan İlkadım Eğitim Merkezi (İLKEM) her yıl başarı çıtasını yükseltiyor. Uzman eğitmenler eşliğinde Derebahçe, Yaşardoğu, Kadifekale'ye ek olarak dördüncü şubesini Kılıçdede'de hayata geçiren İlkadım Eğitim Merkezi geleceğin teminatı olan gençlere LGS ve YKS sınavların da öğrencilere ışık tutuyor. Yakın zamanda açıklanan LGS sınav sonuçları neticesinde üstün başarılarıyla dereceye giren İLKEM'li 15 öğrenci Başkan Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.



“Başarı çok çalışma ve azmetmekle olur”

Öğrencilerle sohbet ederek sınav maratonu hakkında bilgiler alan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş,” İlçemizde eğitimin kalitesini arttırmak ve öğrencilerimiz başarıya motive etmek amacıyla eğitime verdiğimiz desteği artırarak devam edeceğiz. Öğrencilerimiz de gördüğümüz her başarı eğitime yapılan yatırımın bir göstergesidir. Başarıların arkasında her zaman iyi bir hazırlık, çok çalışma ve azmetmek vardır. Öğrencilerimiz verdiği gayretlerin sonucunda dereceler kazandılar. Bu sevinçlerini belediyemize gelerek bizimle paylaştılar. Elde ettikleri başarılarla bizleri de çok mutlu ettiler” dedi.



“Sınavdan öte iyi insan olmak önemli”

Gençlerle tek tek ilgilenen ve tavsiyelerden bulunan Başkan Demirtaş,” Hayat sadece sınavlarda gösterilen başarıdan ibaret değildir. Sınavda başarılı olmak kadar hayatta da başarılı olmakta önemlidir. İyi bir aile kurmak memleketine ve milletine hayırlı hizmetler yapmak da son derece önemlidir. Aslında iyi insan olmak önemlidir. Önümüzdeki süreçte insana yapılan yatırımı sporla, sanatla ve diğer ilgili alanda da devam ettireceğiz. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor ve bu başarıların devamını diliyorum” diye konuştu.



“Eğitimde donanımlı alanları ilçemizde çoğaltacağız”

Çağımızın getirdiği yeniliklere ayak uydurarak eğitim ve öğretim de eşit fırsatlarda hizmet veren İlkadım Eğitim Merkezi (İLKEM) başarılarına dikkat çeken Başkan Demirtaş,” Çocuklarımızın sağlıklı şekilde eğitimlerini sürdürmesi bizim öncelikli meselemiz. İlçemizde eğitim anlamında bugüne kadar çok büyük çalışmalar yaptık. Dünya olarak zorlu bir süreçten geçsek de gençlerimizin eğitimi için belediye olarak canla başla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yarınlarına hazırlanan gençlerimize nefes aldıracak, kaynaklara erişimini sağlayacak, sanat, spor ve kültürle dolu dolu bir eğitim ortamlarını ilçemizde çoğaltacağız” şeklinde konuştu.

