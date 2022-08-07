Kader, oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu

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Mustafa KIRLAK/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Kader Keskin (23), oturduğu binanın önündeki kaldırımda ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kirazlıkçay Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, Kader Keskin'i evinin önündeki kaldırımda kanlar içerisinde buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Keskin'i hayatını kaybettiğini belirledi. Keskin'in cansız bedeni, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İnceleme başlatan polis ekipleri, Kader Keskin'in oturduğu binanın 4'üncü katındaki daireden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Keskin'in 3 gün önceki sosyal medya paylaşımı dikkati çekti. Keskin'in "Ölümün saati yok sen her gülüşümü veda say" mesajı yazdığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mustafa KIRLAK

2022-08-07 16:08:29



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