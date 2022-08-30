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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CANiK, yerli ve milli uçaksavar ile TEKNOFEST´te yerini aldı 

DHA

CANiK, yerli ve milli uçaksavar ile TEKNOFEST´te yerini aldı 


SAMSUN, (DHA) Türk savunma sanayinin önemli markalarından biri olan CANiK, Samsun TEKNOFEST 2022´de yerini aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı´nın 100´üncü yılında törenle kapılarını açan etkinlikte genç nesillerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, "Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) ailesini de festivalde gururla sergileyeceğiz" dedi. Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünya markası CANiK, en ileri teknoloji ürünlerini gençlerle buluşturuyor. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda düzenlenen ve bu yıl Samsun´da gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022´nin ana sponsorları arasında yer alan CANiK, 69 ülkeye ihracatını gerçekleştiren ürünlerini bu kez doğduğu şehirde sergiliyor.  TEKNOFEST 2022´NİN ANA SPONSORLARI ARASINDA YER ALIYORSamsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, "TEKNOFEST, ülkemizin gençlerimizi inovatif teknolojilere, Ar-Ge´ye ve en ileri teknolojilerin kullanıldığı uzay, havacılık ve savunma sanayine yönelik düşünmelerine, hayal etmelerine, düşündükleri ve hayal ettiklerini yapmalarına olanak sağlayan çok değerli bir organizasyon. Her yıl daha da büyük bir coşkuyla kutlanan bu etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu yılki açılışın 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100´üncü yılına denk gelmesi nedeniyle, daha duygu dolu ve daha coşkulu bir ortam yaşıyoruz. TEKNOFEST´in bu yıl bizim için ayrı bir önemi daha var, çünkü dünya markamız CANiK burada doğdu ve bugün dünyanın her bir köşesinde kullanılan ürünlerimiz burada geliştirildi.  Ana sponsorlardan biri olarak bu yıl rüzgar tünelinden, airsoft atış deneyimine pek çok etkinliğin yanı sıra çoklu kamera özelliğiyle TEKNOFEST alanının geniş bölümünü içine alabilen ve 180 derece fotoğraf çektirme imkanı sunan Freeze uygulamamız ile festivalde çocuklarımıza ve ziyaretçilerimize keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyoruz. CANiK´in en ileri teknolojilerle donatılmış ürünlerin test ve inceleme alanlarını da standımızda halkımızla buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı kalifikasyonunu başarıyla tamamlayan Türkiye´nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB ailesini de bu festivalde sergileyeceğiz. Festival alanını ziyaret eden konuklarımız ayrıca ülkemizin ilk silah podu olan BOMBUS 12.7 mm silah podunu ve UNIROBOTICS tarafından geliştirilen bir diğer sistem ADSM´yi (Aktif Dengeleyicili Silah Mesneti) de inceleme fırsatı bulacaklar" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Samsun
2022-08-30 11:50:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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