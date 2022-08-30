TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da başladı



Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Samsun'da törenle ziyarete açıldı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, açılış töreninde, "Habis fikirli kişilere karşı birlikte mücadele edeceğiz. Ambargo sopası sallayanlar biz yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda başladı. Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivale, bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi. Yerli üretimin ön plana çıktığı festivalde; Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları ile helikopter ve jet sergilendi. Festivalde ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretim ürünleri de katılımcılar tarafından incelendi. Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler ile teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek; Türk Yıldızları ve Solo Türk de gösteri uçuşu yapacak.

'AMBARGO SOPASI SALLAYANLAR ASLA KAZANAMAYACAK'

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Karadeniz'in açılış töreninde konuştu. Sözlerine zaferin 100'üncü yılı olduğunu belirterek başlayan Bayraktar, "100 yıl önce tam da bugün işgal ve boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen aziz Türk milleti, Samsun'da yanan bağımsızlık ateşinin peşinden koşarak yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Bu mücadeleye liderlik eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canını ortaya koyan milletimizin her bir ferdini, bu vesileyle ebediyete irtihal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun" dedi.

Bayraktar, 2005 yılında, Türkiye'nin ilk milli İHA'sı olacak 'Bayraktar Mini İHA'nın ilk prototipini geliştirmek için küçük ekiple aylarca çalıştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Uçuş denemelerimizde sizlerin de yaşadığı gibi yazılımdan donanımına, mekanikten aerodinamiğine kadar türlü türlü problemlerle boğuştuk. Program kapsamında gösteri uçuşuna hazırladığımız 2 uçağımız vardı. Onlardan bir tanesi devletin resmi heyetleriyle yapılacak demoya tam 12 saat kala test uçuşunda kaza geçirerek kırıldı. Rahmetli babam Özdemir Bayraktar ve ekibimizle hiçbir sorunda vazgeçmedik, pes etmedik. Zira en zor anda bile mücadele edersek, yürümeye devam edersek, çalışmaktan vazgeçmezsek Cenab-ı Mevla'nın yardım edeceğine inanmıştık."

Selçuk Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2005'teki hissiyatımın bir benzerini T3 Vakfı ekibimizle TEKNOFEST için ilk kez yola çıktığımızda yaşadım. 2018'de şantiye halindeki İstanbul Havalimanı'na jüri olarak katılmıştım. Orada bulunan SSB başkanımız ve bugün paydaşlarımız olan bazı kurumlarımızın yöneticilerine TEKNOFEST'i anlattığımızda çok heyecanlandılar. Daha da önemlisi aklımızda hep şu soru vardı: Acaba milletimiz TEKNOFEST'e teveccüh gösterecek mi? İnsanlarımız akın akın TEKNOFEST'e geldi. TEKNOFEST'in ilk sabahı on binlerce gencin akın akın gelmesiyle alan rüyalar alemindekine benzer bir şenlik alanına dönüştü, hayallerimiz gerçek olmuştu. Yaptığımız bu işin aynen 2005'te olduğu gibi önünün açık olduğunu hissettim. Bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide inovasyon ve yenilik getiremiyorsanız durduğunuz yerde sayıyorsanız menzile varmanız asla mümkün değil. Bu habis fikirli kişilere karşı birlikte mücadele edeceğiz. Ambargo sopası sallayanlar biz yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-08-30 16:41:18



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