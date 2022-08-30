TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da başladı (2)



BAKAN VARANK: ZİNCİRLERİNDEN KURTULMUŞ TÜRKİYE'Yİ GÖRÜYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Karadeniz'in açılış töreninde konuştu. Bakan Varank, "Daha evvelinde ekonomik gücümüzle tüm dünyaya hükmeden bir millettik. Ancak batı, bilimi, teknolojiyi, sanayi devrimini sahiplenip bu alanlarda ilerlerken, biz maalesef olanları uzaktan izledik. Buharlı lokomotif icat edildi, biz geç kaldık. Telefon icat edildi, biz geç kaldık. Kıymetli madenler teknolojinin gücüyle çıkarılmaya başlandı, biz geç kaldık. Köprüler, kanallar, demir yollarıyla ülkelerini imar etmeye başladılar, biz geç kaldık. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte uçak icat edildi. Ama o ilk uçaklarla ne oldu biliyor musunuz? O ilk uçaklarla Trablusgarp Savaşı'nda bize karşı mücadele ettiler. Biz yine geç kalmıştık ve çaresizdik. Biz geriye giderken, teknolojiye adapte olan ülkeler dünyaya hükmetmeye başladılar. Ve aramızdaki fark açıldı. Bizi hazıra alıştırdılar. Birilerinin takdir ettiğiyle yetinmeye ikna ettiler. Hamdolsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye bu tahakküm zincirlerinin halkalarını tek tek kırmaya başladı. İşte bugün zincirlerinden kurtulmuş Türkiye'yi görüyoruz. Ülkemizin TEKNOFEST kuşağıyla neler başarabileceğini dosta düşmana göstermek için bir aradayız" dedi.

'BUGÜN TAKİP EDEN DEĞİL TAYİN EDEN TÜRKİYE VAR'

"Bugün takip eden değil, tayin eden bir Türkiye var" diyen Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Elbette bunları hayal olarak görüp dalga geçmeye kalkanlar da var. İnanmamakta ısrar edenler hatta bu işleri karalamaya çalışanlar da var, ancak biz gençlerimize inanıyoruz. Biz buradaki coşkulu, inançlı, azimli kalabalığa inanıyoruz. Buraya gelemeyip de kalbi bizimle beraber atan kardeşlerimize inanıyoruz. TEKNOFEST yarışmaları için, burada sergileyecekleri projeleri için günlerce uykusuz kalan gençleri görüp de buna inanmamak mümkün mü? Çığ gibi büyüyen bu insan selini görüp de buna inanmamak mümkün mü? Geçmişte 'bayrak direği ipi ürettik' diye bu ülkede gazetelerde manşetler atılmış. Bugün, bizi aya ulaştıracak milli hibrit roketimizi tartışıyoruz. Yerli ve milli elektrikli otomobilimizi, TOGG'u konuşuyoruz. Konuşmak şöyle dursun, gururumuz, milli insansız savaş uçağımız Kızıl Elma'yı görüyor, dokunuyoruz. Bugün takip eden değil, tayin eden bir Türkiye var" (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-08-30 18:41:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.