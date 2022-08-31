Kılıçdaroğlu: Tarihimizi iyi bilirsek, geleceğimizi daha iyi yönlendiririz (3)



'ERDOĞAN, PUTİN'DEN TALİMAT ALDI; SURİYE İLE BARIŞACAK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bafra ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Alaçam Caddesi'nde toplanan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç bu kadar derin sorunlar yaşanmamıştı. Devletin hazinesi nedir? Belli değil. Devlette kim neyi yapıyor? Belli değil. Dış politika, iç politika belli değil. Bakanlar var, adlarını sayın desek kimse sayamaz. Tüm bunları düşündüğümüzde pek çok sorunla karşı karşıyayız. Bunlara karşı 6 siyasi partinin genel başkanları olarak bir araya geldik. Ben sizin sorunlarınıza talibim, öyle birileri gibi sizin paranıza pulunuza değil. Sizin daha fazla kazanmanızı isterim. Her evde bereket olmasını isterim. Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasını isterim. Ülkemizin kendi bölgesinde lider olmasını isterim" dedi.

Konuşmasını mülteci meselesiyle sürdüren Kılıçdaroğlu, "Buradan bir kadın kardeşimiz 'Suriyelileri yollayalım' diyor. Hiç meraklanmayın. 2 yıl içinde hepsi hallolacak. Ben söyledim, 'Suriye ile barışın' dedim. Yanlış yaptıkları konusunda uyardım. 'Uluslararası Suriye Konferansı düzenleyin ve barışın' dedim ama yapmadı. Şimdi Putin talimat verdi, 'Emredersiniz' diyor ve şimdi barışacak. Niye Putin? Senin iraden yok mu? Senin özgür düşüncen yok mu? Gidecektin, 24 saat içinde Emevi Camii'nde namaz kılacaktın. Sen daha oraya gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Onlara da yazık günah" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Emre ŞAHİNOL

2022-08-31 17:32:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.