Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te Hürkuş ile uçtu



Mustafa KIRLAK/ SAMSUN, (DHA)TEKNOFEST Karadeniz'de T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Baykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın 2'nci pilot koltuğunda bulunduğu Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu gerçekleştirildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Samsun´da devam ediyor. Festivalin 2'nci gününde pilot Murat Özpala ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Baykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Hürkuş´un 2'nci pilot koltuğunda Akıncı ile birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi. Birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan insanlı ve insansız uçaklar, izleyenlerin beğenisini topladı. Selçuk Bayraktar, uçuş sırasında Hürkuş'un telsizinden seslenerek, "Yaşasın tam bağımsız Türkiye" dedi.

Uçuş sonrası açıklamalarda bulunan Selçuk Baytaktar, "Tarihte olmayan bir duygu. İlk defa biri insanlı biri insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirildi. Türk mühendislerinin marifetleri sergilendi. İnsanlı ve insansız uçaklarının beraber hareket etmesi açısından da ayrı bir gösteri oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Mustafa KIRLAK

2022-08-31 17:40:01



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