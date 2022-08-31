`Çelik kanatlar´ havada harman dalı oynadı

Mustafa KIRLAK/SAMSUN, (DHA)- DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Karadeniz rüzgarı Samsun´da devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri´ne (TSK) ait uçaklar ve helikopterler gösteri uçuşu yaptı. Jandarma Havacılığa ait iki skorsky helikopter havada zeybek oynadı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun´da devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Türk Yıldızları, Solo Türk ile Gökbey, Atak, Kobra ve Skorsky helikopterler gösteri uçuşuşu yaptı. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alırken, 'Çelik Kanatlar' olarak adlandırılan Jandarma Havacılık Başkanlığı´na ait iki skorsky helikopterin karşılıklı olarak havada zeybek oynaması beğeni topladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun Mustafa KIRLAK
2022-08-31 18:17:24
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