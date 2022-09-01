TEKNOFEST 1'incisi İHA, siparişleri taşıyor



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da devam eden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te projeler yarışıyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışmasında 1'inci seçilen 'Karanda' isimli İHA ile yemek siparişleri, müşterilere havadan ulaştırılıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´nca düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor. İlk 2 günde 200 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan TEKNOFEST, birçok farklı alanda yarışmayı da bünyesinde barındırıyor.

Etkinlikte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlı Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Karanda' isimli İHA görücüye çıktı. Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'nda 1'inci seçilen proje ile oluşturulan uygulama üzerinden gelen yemek siparişleri, müşterilere havadan ulaştırılıyor. Karanda, yemek paketlerini içerisindeki özel bölmede taşıyor.

Projede yer alan öğrencilerden Ahmet Aziz Bilgin, "Bizim İHA'mız normal dron ve sabit kalan İHA'ların birleşimi aslında. Dikey kalkış-iniş yapabilen ve aynı zamanda yatay hareket edebilen bir uçak. Kendi yapmış olduğumuz bir mobil uygulamamız var. Bu uygulama üzerinden alan içine bir sipariş veriliyor. Verilen sipariş bizim yer istasyonuna düşüyor ve onaylanıyor. Ardından arkadaşlarımız siparişi araca yüklüyor ve araç dikey bir şekilde kalkış yapıp yatay şekilde adrese geçiyor" dedi.

TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Çağlar Demirkan da 1'incilik ödülüne layık görülen Karanda adlı İHA'yı inceledi, ekibi ile görüştü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-09-01 13:06:42



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