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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuk Bayraktar, Hürkuş ile uçuşunun görüntülerini paylaştı

DHA

Selçuk Bayraktar, Hürkuş ile uçuşunun görüntülerini paylaştı


Tayfun KARA/SAMSUN, (DHA)TEKNOFEST Karadeniz'de, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Baykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2'nci pilot koltuğunda bulunduğu Hürkuş ve Akıncı ile Samsun semalarında gerçekleştirdiği kol uçuşunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Samsun´da devam ediyor. Festivalin 2'nci gününde dün pilot Murat Özpala ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Baykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Hürkuş´un 2'nci pilot koltuğunda Akıncı ile birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi. Birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan insanlı ve insansız uçaklar, izleyenlerin beğenisini topladı. 
O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Selçuk Bayraktar, uçuş öncesi ve uçuş anının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Uçuş öncesi konuşan Bayraktar, "Samsun semalarında TEKNOFEST üzerinde uçuşumuza başlayacağız" dedi. Ardından son hazırlıklarını gerçekleştiren Bayraktar, Hürkuş ile gökyüzüne havalandı. Selçuk Bayraktar, uçuş sırasında Hürkuş'un telsizinden seslenerek, "Büyük Taarruz'un 100´üncü yılında, AKINCI'nın kolunda, Vecihi'nin ruhuyla, milli uçağımız Hürkuş'ta, milli mücadelemizin meşalesinin yandığı yer Samsun'da, TEKNOFEST semalarında, uçağa dokunan bir çocuğun heyecanıyla, yüzbinlerle teknoloji yarışmalarına katılmış genç kardeşlerimi ve milletimizi selamlıyorum. Yaşasın Milli Teknoloji Hamlesi ile güçlü Türkiye. Yaşasın tam bağımsız Türkiye" ifadelerinde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Mustafa KIRLAK
2022-09-01 17:01:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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