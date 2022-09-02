TEKNOFEST Karadeniz'e 4'üncü günde de yoğun ilgi (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

TEKNOFEST Karadeniz'in 4'üncü gününde SOLOTÜRK, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu alanda nefes kesen uçuş, ilgiyle izlendi. Jetlerle alçak irtifada uçuş, heyecanla takip edildi. SOLOTÜRK jeti, gösterinin ardından Amasya Merzifon Havalimanı'na döndü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-09-02 16:48:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.